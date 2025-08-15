Проверили ли девушек-свидетельниц по делу Шерзата Болата, рассказали в прокуратуре
Опубликовано:
В прокуратуре Алматинской области ответили, возбуждено ли уголовное дело в отношении двух девушек, выступивших свидетелями по делу об убийстве Шерзата Болата, передает МИА "Казинформ".
В надзорном органе ответили, была ли проведена проверка действий четверых свидетелей по делу об убийстве Шерзата Болата - Даны Жаксыкелды, Эльмиры Нурбековой, Арлана Казакенова и Юлдаша Рузбакиева.
В прокуратуре Алматинской области отметили, что частное постановление Алматинского областного специализированного межрайонного суда по уголовным делам от 5 июня 2025 года не вступило в законную силу, поскольку на судебный акт сторонами подана апелляционная жалоба.
Процессуальное решение будет принято только после вступления частного постановления в законную силу.
Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.
На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвинили в недонесении о преступлении.
Адвокат потерпевших просил проверить свидетелей Эльмиру Нурбекову и Дану Жаксыкелды на дачу ложных показаний и недонесение о преступлении.
А прокурор Дана Сарсембай в ходе прений потребовала применить в отношении свидетельниц процессуальные действия.
5 июня судья Ержан Жанузаков огласил приговор. При этом суд усмотрел возможные признаки преступления в действиях свидетелей по делу Шерзата Болата: Даны Жаксыкелды, Эльмиры Нурбековой, Арлана Казакенова и Юлдаша Рузбакиева.
Недавно стало известно, что расследование по факту пожара в доме семьи Шерзата Болата приостановлено, а досудебное расследование о смерти дяди подростка Нурканата Гайыпбаева следственный орган прекратил.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Пожар в доме семьи Шерзата Болата: прокуратура сообщила о прекращении расследования
- Почему закрыли дело о смерти дяди Шерзата Болата, рассказали в прокуратуре
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2275524-proverili-li-devushek-svidetelnic-po-delu-sherzata-bolata-rasskazali-v-prokurature/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах