Проверили ли девушек-свидетельниц по делу Шерзата Болата, рассказали в прокуратуре

В прокуратуре Алматинской области ответили, возбуждено ли уголовное дело в отношении двух девушек, выступивших свидетелями по делу об убийстве Шерзата Болата, передает МИА "Казинформ".

В надзорном органе ответили, была ли проведена проверка действий четверых свидетелей по делу об убийстве Шерзата Болата - Даны Жаксыкелды, Эльмиры Нурбековой, Арлана Казакенова и Юлдаша Рузбакиева.

В прокуратуре Алматинской области отметили, что частное постановление Алматинского областного специализированного межрайонного суда по уголовным делам от 5 июня 2025 года не вступило в законную силу, поскольку на судебный акт сторонами подана апелляционная жалоба.

Процессуальное решение будет принято только после вступления частного постановления в законную силу.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвинили в недонесении о преступлении.

Адвокат потерпевших просил проверить свидетелей Эльмиру Нурбекову и Дану Жаксыкелды на дачу ложных показаний и недонесение о преступлении.

А прокурор Дана Сарсембай в ходе прений потребовала применить в отношении свидетельниц процессуальные действия.

5 июня судья Ержан Жанузаков огласил приговор. При этом суд усмотрел возможные признаки преступления в действиях свидетелей по делу Шерзата Болата: Даны Жаксыкелды, Эльмиры Нурбековой, Арлана Казакенова и Юлдаша Рузбакиева.

Недавно стало известно, что расследование по факту пожара в доме семьи Шерзата Болата приостановлено, а досудебное расследование о смерти дяди подростка Нурканата Гайыпбаева следственный орган прекратил.

