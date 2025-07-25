Один из осужденных по делу Шерзата Болата вышел на свободу, заявил адвокат
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Адвокат потерпевшей стороны Мейрман Шекеев сообщил, что несовершеннолетний осужденный по делу Шерзата Болата вышел на свободу, передает NUR.KZ.
По информации адвоката, размещенной в Instagram, несовершеннолетний отбыл свое наказание согласно приговору суда первой инстанции. Постановлением судьи Алматинского областного суда от 23 июля 2025 года он был освобожден из-под стражи.
Также Мейрман Шекеев сообщил, что рассмотрение апелляционных жалоб состоится 18 августа 2025 года в 11.00 в здании Алматинского областного суда.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Алматинский областной суд.
Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года.
На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняли в недонесении о преступлении.
5 июня в Талдыкоргане по резонансному делу был вынесен приговор. Обвиняемому в убийстве подростка Абзалу Шынасылу суд назначил 23 года лишения свободы. Другие подсудимые получили от 7 до 20 лет лишения свободы, а несовершеннолетний - 1,5 года в колонии-поселении.
Затем стало известно, что осужденные подали апелляционные жалобы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2268783-odin-iz-osuzhdennyh-po-delu-sherzata-bolata-vyshel-na-svobodu-zayavil-advokat/
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