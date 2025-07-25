Один из осужденных по делу Шерзата Болата вышел на свободу, заявил адвокат

Адвокат потерпевшей стороны Мейрман Шекеев сообщил, что несовершеннолетний осужденный по делу Шерзата Болата вышел на свободу, передает NUR.KZ.

По информации адвоката, размещенной в Instagram, несовершеннолетний отбыл свое наказание согласно приговору суда первой инстанции. Постановлением судьи Алматинского областного суда от 23 июля 2025 года он был освобожден из-под стражи.

Также Мейрман Шекеев сообщил, что рассмотрение апелляционных жалоб состоится 18 августа 2025 года в 11.00 в здании Алматинского областного суда.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Алматинский областной суд.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняли в недонесении о преступлении.

5 июня в Талдыкоргане по резонансному делу был вынесен приговор. Обвиняемому в убийстве подростка Абзалу Шынасылу суд назначил 23 года лишения свободы. Другие подсудимые получили от 7 до 20 лет лишения свободы, а несовершеннолетний - 1,5 года в колонии-поселении.

Затем стало известно, что осужденные подали апелляционные жалобы.

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