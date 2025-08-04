Адвокат заявил о прекращении дела о смерти дяди Шерзата Болата
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Адвокат потерпевшей стороны Мейрман Шекеев сообщил, что дело о смерти дяди 16-летнего Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева было прекращено, передает NUR.KZ.
"Дело Нурканата прекращено. Однако мы будем ходатайствовать о возобновлении дела в будущем", - сообщил адвокат на своей странице в Instagram.
Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре (Алматинская область) произошла групповая драка, в результате которой скончался 16-летний подросток Шерзат Болат. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.
9 декабря прошлого года на окраине Талгара обнаружили тело мужчины. В полиции сообщили, что Нурканат Гайыпбаев совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.
5 июня этого года был оглашен приговор по резонансному делу об убийстве Шерзата Болата.
Позже главе МВД задали вопрос о самоубийстве Нурканата Гайыпбаева. Ержан Саденов заявил, что дело возбуждено, расследуется.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2271843-advokat-zayavil-o-prekrashchenii-dela-o-smerti-dyadi-sherzata-bolata/
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