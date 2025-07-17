"Все написали, и я написала": в суде случилась перепалка подсудимой Перизат Кайрат и свидетеля

В столичном суде продолжается допрос свидетелей и потерпевших по делу о хищениях из фонда BIZ BIRGEMIZ - подсудимая Перизат Кайрат начала наседать на свидетеля во время допроса, передает корреспондент NUR.KZ.

Одним из свидетелей по делу стала представитель НИШ - она сообщила, что родители и ученики устроили ярмарку, чтобы собрать 2,9 млн тенге в помощь пострадавшим при паводках в Казахстане.

Собранные деньги свидетель перечислила со своего счета в фонд BIZ BIRGEMIZ. После выступления подсудимая Перизат Кайрат решила сама задать вопросы свидетелю:

"Какие доказательства вам предоставили сотрудники АФМ, что ваши деньги действительно похищены?" - спросила подсудимая.

"Доказательства я не спрашивала", - ответила свидетель.

"Почему вы обратились с заявлением?" - спросила Перизат Кайрат.

"Меня вызвали, спросили, почему я отправила эти деньги, знаю ли я вас. Спросили, буду ли я писать заявление", - ответила свидетель.

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"На основании чего? Какие доказательства вам предоставили, что ваши средства действительно похищены?" - настаивала Перизат Кайрат.

"Но ведь нет и доказательств, что они не похищены. Я хочу правды. Все написали, и я тоже написала. Думаю, суд разберется и поможет обычным людям как мы, как мои учителя и ученики. Мы три дня делали ярмарки, поделки, выпечку, чтобы эти деньги собрать. Мне тоже обидно", - заявила свидетель.

"Мы тоже большую работу сделали. Во время паводков были на передовой. Ваши деньги действительно ушли по назначению", - ответила подсудимая.

"Если ушли по назначению - вы в суде это докажете", - ответила свидетель.

Далее судья прервал этот диалог, поскольку подсудимая имеет право лишь задавать вопросы.

"К…ц", - шокировано добавила свидетель, забыв, что она все еще в эфире заседания суда.

Суд по делу Перизат Кайрат

Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.

Также в качестве свидетеля выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".

Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ.

Среди тех, кто перечислил средства в фонд оказалась пенсионерка. К слову, в суде стало известно, что Перизат Кайрат не окончила учебу.

Сегодня сообщалось, что спустя полчаса после начала очередного заседания объявили перерыв из-за состояния здоровья матери Перизат Кайрат Гани Алашбайевой.

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