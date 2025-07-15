"Сказала, что имеет отношение к правящей семье в ОАЭ": глава фонда "Асар-Уме" выступил по делу Перизат Кайрат

В столичном суде в качестве свидетеля по второму эпизоду дела в отношении Перизат Кайрат выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил глава "Асар-Уме" Асхат Нурмашев, его фонд помогал BIZ BIRGEMIZ средствами для помощи гражданам сектора Газа. Фонд собрал с помощью казахстанцев 290 млн тенге, 200 млн из которых далее было перечислено в BIZ BIRGEMIZ.

По данным свидетеля, в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, где собирают всю международную помощь для Газы. По его словам, туда нужна специальная аккредитация. Кроме того, со слов Нурмашева, Кайрат заявила, что знакома "с правящей семьей в ОАЭ".

"На склад в Абу-Даби не пропускают обычных людей, что подтверждало, что Перизат Кайрат имеет аккредитацию и доступ к этому международному складу. Также сообщалось, что она имеет отношения с правящей семьей Объединенных Арабских Эмиратов", - сообщил Асхат Нурмашев.

Он добавил, что после перевода 200 млн тенге фонду, Перизат Кайрат тянула с отчетами. После этого фонд "Асар-Уме" решил не переводить ей оставшиеся 90 млн тенге и перевел их напрямую посольству Палестины.

Суд по делу Перизат Кайрат

Напомним, вчера в столичном суде сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Как сообщили прокуроры, один из эпизодов хищения денег произошел под предлогом строительства реабилитационного центра ОО "Батыр".

Еще один из эпизодов дела в отношении главы благотворительного фонда касается сбора денег на фестивали Central Asia Fest и Almaty Uni, на которые было собрано более 105 млн тенге. По данным обвинения, фестивали проведены не были. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

В свою очередь Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.

Во второй день заседания судья сделал замечание подсудимой, так как Перизат Кайрат начала благодарить прокурора за его речь в начале допроса свидетеля.

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