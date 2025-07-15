"Мы не на мероприятии": судья сделал замечание подсудимой Перизат Кайрат
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В столичном суде продолжается рассмотрение дела о хищениях главы благотворительного фонда BIZ BIRGEMIZ - судья сделал замечание подсудимой, передает корреспондент NUR.KZ.
В суде выступил глава фонда "Асар-Уме", который вел сбор средств для помощи жителям Сектора Газа среди казахстанцев - собрать удалось 290 млн тенге, 200 млн из которых фонд далее перевел фонду BIZ BIRGEMI, который возглавляет Перизат Кайрат.
Как сообщил свидетель, предоставленные Перизат Кайрат отчеты о тратах этих средств вызвали недоверие, поэтому оставшуюся сумму в 90 млн тенге фонд решил ей не переводить и перевести его напрямую посольству Палестины.
Во время допроса Перизат Кайрат решила сама задать вопросы свидетелю. Она спросила, помнит ли он, как лично фотографировался с чиновником из Абу-Даби. Свидетель ответил отрицательно.
Тогда Перизат Кайрат начала благодарить прокурора за его речь в начале допроса свидетеля - это вызвало возмущение судьи.
"Мы не на мероприятии находимся, нет смысла благодарить", - сделал замечание подсудимой судья.
Суд по делу Перизат Кайрат
Напомним, вчера в столичном суде сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева.
Как сообщили прокуроры, один из эпизодов хищения денег произошел под предлогом строительства реабилитационного центра ОО "Батыр".
Еще один из эпизодов дела в отношении главы благотворительного фонда касается сбора денег на фестивали Central Asia Fest и Almaty Uni, на которые было собрано более 105 млн тенге. По данным обвинения, фестивали проведены не были.
Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.
В свою очередь Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека.
А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.
В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.
В первый день суда успели не только заслушать обвинительный акт прокуроров, но также допросить свидетелей по первому эпизоду. Всего в деле три эпизода - подробнее читайте здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2265279-my-ne-na-meropriyatii-sudya-sdelal-zamechanie-podsudimoy-perizat-kayrat/
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