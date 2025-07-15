"Мы не на мероприятии": судья сделал замечание подсудимой Перизат Кайрат

В столичном суде продолжается рассмотрение дела о хищениях главы благотворительного фонда BIZ BIRGEMIZ - судья сделал замечание подсудимой, передает корреспондент NUR.KZ.

В суде выступил глава фонда "Асар-Уме", который вел сбор средств для помощи жителям Сектора Газа среди казахстанцев - собрать удалось 290 млн тенге, 200 млн из которых фонд далее перевел фонду BIZ BIRGEMI, который возглавляет Перизат Кайрат.

Как сообщил свидетель, предоставленные Перизат Кайрат отчеты о тратах этих средств вызвали недоверие, поэтому оставшуюся сумму в 90 млн тенге фонд решил ей не переводить и перевести его напрямую посольству Палестины.

Во время допроса Перизат Кайрат решила сама задать вопросы свидетелю. Она спросила, помнит ли он, как лично фотографировался с чиновником из Абу-Даби. Свидетель ответил отрицательно.

Тогда Перизат Кайрат начала благодарить прокурора за его речь в начале допроса свидетеля - это вызвало возмущение судьи.

"Мы не на мероприятии находимся, нет смысла благодарить", - сделал замечание подсудимой судья.

Суд по делу Перизат Кайрат

Напомним, вчера в столичном суде сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева.

Как сообщили прокуроры, один из эпизодов хищения денег произошел под предлогом строительства реабилитационного центра ОО "Батыр".

Еще один из эпизодов дела в отношении главы благотворительного фонда касается сбора денег на фестивали Central Asia Fest и Almaty Uni, на которые было собрано более 105 млн тенге. По данным обвинения, фестивали проведены не были.

Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

В свою очередь Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека.

А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.

В первый день суда успели не только заслушать обвинительный акт прокуроров, но также допросить свидетелей по первому эпизоду. Всего в деле три эпизода - подробнее читайте здесь.

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