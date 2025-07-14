Суд по делу Перизат Кайрат: прокурор зачитала телефонную переписку подсудимой

Завершился первый день главного судебного разбирательства по делу Перизат Кайрат, которую обвиняют в мошенничестве и отмывании денежных средств, передает корреспондент NUR.KZ.

В первый день успели не только заслушать обвинительный акт прокуроров, но также допросить свидетелей по первому эпизоду. Всего в деле три эпизода:

Кража средств, собранных на строительство нового реабилитационного центра для детей с ДТП в Астане;

кража средств, собранных в помощь жителям Палестины на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке;

кража средств, собранных в помощь пострадавшим от паводков.

По данным обвинения, по времени они относятся к разному периоду, с 2021 по 2024 годы. На скамье подсудимых также мать Перизат Кайрат Гайни Алашбаева.

Допрос свидетелей

В первой половине дня прокуроры Мадина Оразалина и Арман Кезекен рассказали в деталях, в чем конкретно обвиняют Перизат Кайрат и ее мать. Далее суд приступил к допросу нескольких свидетелей по первому эпизоду. Всего успели допросить 3-х потерпевших и 6 свидетелей, а также были исследованы материалы дела. В их числе представители реабилитационного центра.

"Мы прочитали на ее странице в Instagram, что было собрано 148 млн тенге, дальнейшая судьба денежных средств мне неизвестна. Ни на мой счет, ни на счет организации никакие деньги не поступали из этих средств. И потом, когда мы хотели связаться с Перизат, на связь с нами не выходили.

Наступила весна, время строительных работ, я писала Перизат напрямую: "Снег сошел, можно начинать строительство. Когда мы его начнем?". Но ответа не последовало", - сказала руководитель ОО "Батыр" Айгуль Булатова.

Строительство реабилитационного центра

Версия свидетеля также подтверждается и материалами дела. Прокурор Мадина Оразалина зачитала переписку, которую якобы вели свидетель Булатова и Перизат Кайрат. Оразалина подробно зачитала переписку, где Булатова, начиная с 5 апреля 2022 года, спрашивает Перизат Кайрат о сроках строительства центра.

"Перизат, здравствуйте! Как ваши дела? Извините за беспокойство. Просто я тоже уже не знаю, что делать. Аким спрашивает, когда начнете строительство. Из области звонят. Аким ждет встречи. Может, Вы уже не работает в фонде? Куда мне тогда обратиться?" - процитировала прокурор данные из переписки от 18 апреля 2022 года.

Также прокурор зачитала сообщения от 26 апреля 2022 года.

"Перизат, здравствуйте! Что будем делать со стройкой? Нужно уже класть фундамент? Кирпич покупать, газоблок". Но сообщение также не получает ответа, то есть это к чему. Мы во время допроса спрашивали, пыталась ли руководитель фонда "Батыр" связаться с Перизат Кайрат по поводу строительства.

Вот мы видим из осмотра сотового телефона, что на протяжении долгого времени руководитель фонда писала Перизат, но ответных сообщений не поступало", - сказала прокурор Мадина Оразалина.

В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.

Суд по делу Перизат Кайрат

Напомним, сегодня в столичном суде сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева.Как сообщили прокуроры, один из эпизодов хищения денег произошел под предлогом строительства реабилитационного центра ОО "Батыр". Еще один из эпизодов дела в отношении главы благотворительного фонда касается сбора денег на фестивали Central Asia Fest и Almaty Uni, на которые было собрано более 105 млн тенге. По данным обвинения, фестивали проведены не были.

Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге. В свою очередь Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека.

А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

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