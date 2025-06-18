Расследуют ли уголовные дела в отношении отца Шерзата Болата, ответил глава МВД

Министр внутренних дел Ержан Саденов ответил, возбудили ли уголовные дела на отца Шерзата Болата Каржаубая Нурымова. Этого требовали адвокаты осужденных, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у министра внутренних дел, является ли отец убитого подростка фигурантом какого-либо уголовного дела.

"Отправляйте такие вопросы официально. В целом скажу, что в отношении Каржаубая уголовных дел нет", - ответил Ержан Саденов.

Ранее глава МВД рассказал, как продвигается расследование дел о поджоге дома погибшего подростка Шерзата Болата и самоубийстве его дяди Нурканата Гайыпбаева.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. Шынасыла обвинили в убийстве юноши, покушении на убийство его дяди и хулиганстве, Сакиева - в покушении на убийство и хулиганстве, Токтаубаева А. - в хулиганстве и краже телефона у дяди подростка, Аскентая, Белгожаева, Ильясова, Токтаубаева Н., Калиахмета - в хулиганстве, несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.

Адвокат подсудимого Дидара Калиахмета просила вынести отдельное решение в рамках Уголовного кодекса в отношении погибшего Шерзата Болата, его отца и дяди и привлечь их к ответственности по статье о хулиганстве.

Адвокат подсудимого Абзала Шынасыла Жуман Абенов в своей речи во время прений заявил, что Шерзата Болата мог ранить ножом его родной отец Каржаубай Нурымов.

5 июня судья Ержан Жанузаков огласил приговор по резонансному делу об убийстве Шерзата Болата. Обвиняемому в убийстве подростка Абзалу Шынасылу суд назначил 23 года лишения свободы. Другие подсудимые получили от 7 до 20 лет лишения свободы, а несовершеннолетний обвиняемый - 1,5 года в колонии-поселении.