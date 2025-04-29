"Человек друга потерял, а они смеются": адвокатам по делу Шерзата попросили сделать замечание

Сегодня в суде по делу Шерзата Болата показали депонированные показания несовершеннолетнего свидетеля. На нем представитель несовершеннолетнего попросила суд сделать замечание стороне защиты, передает NUR.KZ.

Свидетель рассказал, что он видел последний раз живым Шерзата утром в школе. В момент конфликта, по его словам, он его не видел.

Адвокаты обвиняемых один за другим начали задавать вопросы свидетелю и высказывать сомнения его ответам.

В какой-то момент представитель несовершеннолетнего не выдержала и попросила суд сделать замечание адвокатам.

"Они смеются после каждого ответа несовершеннолетнего. Что тут смешного? Человек потерял своего друга!" - возмутилась она.

Для справки: Депонирование показаний в уголовном процессе - это допрос потерпевшего или свидетеля следственным судьей в случае, если имеются основания полагать, что более поздний их допрос в суде может оказаться невозможным или затруднительным в силу объективных причин.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. Сегодня на заседании допросили свидетелей. Также прокурор зачитала показания умершего дяди Шерзата Болата, которые он дал в ходе расследования.