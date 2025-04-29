Дядя Шерзата Болата отвечал следователю, было ли у него ружье

Следователи во время допроса напрямую спросили у дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева, было ли у него с собой ружье во время событий возле магазина "Камажай", передает NUR.KZ.

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Во время судебного заседания зачитали показания Нурканата Гайыпбаева во время следствия, где ему был задан вопрос насчет ружья.

"По материалам уголовного дела, из показаний обвиняемых, и свидетели говорят, что вы на месте происшествия 2-3 раза стреляли из ружья. Что вы можете сказать об этом?" - спросили у дяди Шерзата Болата.

"Если бы у меня тогда было ружье, почему я тогда не стрелял с самого начала? У меня не было ружья, и я не знаю, почему они так говорят", - ответил Нурканат Гайыпбаев.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

9 декабря прошлого года на окраине Талгара обнаружили тело мужчины. В полиции сообщили, что Нурканат Гайыпбаев совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

Во время судебного заседания свидетель Эльмира Нурбекова, которая прибыла на место преступления вместе с подсудимыми, заявила, что Нуркатанат Гайыпбаев принес ружье.

Свидетель со стороны обвиняемых Юлдаш Рузбакиев рассказал, что видел, как женщина забрала патрон на месте преступления.

Сегодня, 29 апреля, прокурор Дана Сарсембай зачитала показания, которые ранее дал Нурканат Гайыпбаев в ходе досудебного расследования. Также было показано видео следственного эксперимента с участием мужчины.