"Ни в одну из версий не верю": депутат о покушении на замакима Шымкента

Депутат мажилиса от партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров прокомментировал нападение на своего однопартийца - замакима Шымкента Руслана Берденова, передает корреспондент NUR.KZ.

"Пока нельзя сказать, что все хорошо, потому что он был тяжело ранен. По нему произвели три выстрела. После такого нападения, такой стрельбы тяжело остаться в живых. Реабилитация займет некоторое время.

Мы и я сам сильно переволновались. (...) Руслан спортивный, занимается спортом", - сказал Айдарбек Ходжаназаров.

Он не видит политическую подоплеку в произошедшем.

"По-моему мнению, политической подоплеки тут нет. Это личное дело. Ни в одну из версий я не верю. Я думаю, что это простое бытовое преступление. Он пока еще не может дать показания", - пояснил депутат.

Напомним, 21 апреля стало известно, что возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова.

Берденова экстренно госпитализировали. Как рассказали позже медики, у него диагностированы огнестрельное дробовое ранение грудной клетки, множественные ранения брюшной области, кровотечение и плевропульмональный и геморрагический шок.

Подозреваемого задержали. По предварительным данным, это мужчина 1994 года рождения, бывший подчиненный Берденова, который недавно был уволен. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе месть за увольнение.

О том, что причиной покушения могла стать месть за увольнение, сообщал и однопартиец Берденова Бейбит Алибеков.

Между тем полиция и управление акимата Шымкента опровергли слухи о том, что чиновник якобы домогался жены подозреваемого.

Вчера сообщалось, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

О том, кто такой Руслан Берденов и чем он известен, мы писали здесь.