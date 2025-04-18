Дело об убийстве Шерзата Болата: прямая трансляция из зала суда 18 апреля

В Талдыкоргане продолжается рассмотрение дела об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Болата. Верховный суд ведет прямую трансляцию из зала суда, передает NUR.KZ.

Очередное судебное заседание было назначено на 18 апреля 2025 года в 10:00.

Накануне началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве Шерзата Болата. Суд рассмотрел ряд ходатайств участников процесса, а государственный обвинитель огласила обвинительный акт. Суд выяснил мнение подсудимых о предъявленном обвинении.

Также был утвержден порядок исследования материалов дела: первыми будут допрошены потерпевшие, затем свидетели, после чего - подсудимые.

В отношении каждого из опрашиваемых лиц будут исследоваться соответствующие материалы дела.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. Шынасыла обвиняют в убийстве юноши, покушении на убийство и хулиганстве. Сакиева - в покушении на убийство и хулиганстве, Токтаубаева А. - в хулиганстве и краже телефона у дяди подростка, Аскентай, Белгожаева, Ильясова, Токтаубаева Н., Калиахмета - в хулиганстве, несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.

Процесс из Талдыкоргана транслируется онлайн.