Дело об убийстве Шерзата Болата: прямая трансляция из зала суда 18 апреля
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В Талдыкоргане продолжается рассмотрение дела об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Болата. Верховный суд ведет прямую трансляцию из зала суда, передает NUR.KZ.
Очередное судебное заседание было назначено на 18 апреля 2025 года в 10:00.
Накануне началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве Шерзата Болата. Суд рассмотрел ряд ходатайств участников процесса, а государственный обвинитель огласила обвинительный акт. Суд выяснил мнение подсудимых о предъявленном обвинении.
Также был утвержден порядок исследования материалов дела: первыми будут допрошены потерпевшие, затем свидетели, после чего - подсудимые.
В отношении каждого из опрашиваемых лиц будут исследоваться соответствующие материалы дела.
Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.
На скамье подсудимых оказались 9 человек. Шынасыла обвиняют в убийстве юноши, покушении на убийство и хулиганстве. Сакиева - в покушении на убийство и хулиганстве, Токтаубаева А. - в хулиганстве и краже телефона у дяди подростка, Аскентай, Белгожаева, Ильясова, Токтаубаева Н., Калиахмета - в хулиганстве, несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.
Процесс из Талдыкоргана транслируется онлайн.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2236905-delo-ob-ubiystve-sherzata-bolata-pryamaya-translyaciya-iz-zala-suda-18-aprelya/