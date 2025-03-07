Взявший заложницу в аэропорту мужчина ранее напал на пассажирку автобуса в Алматы

Угрожавший девушке ножом в аэропорту уже нападал на пассажирку автобуса в Алматы. В департаменте полиции города подтвердили, что в обоих случаях фигурирует одно и то же лицо, передает NUR.KZ.

"Как ранее сообщалось, после инцидента в автобусе отделом полиции при УП Алмалинского района было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Судом в качестве меры пресечения на период следствия был избран домашний арест. По завершении досудебного расследования материалы уголовного дела были направлены в суд", - рассказали в полиции.

Сообщается, что в декабре прошлого года суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы.

Напомним, в ноябре в одном из автобусов Алматы произошел конфликт между мужчиной и женщиной - случившееся сняли на видео. Позднее стало известно, что мужчину, подозреваемого в избиении, поместили в изолятор временного содержания.

Сегодня с участием этого же мужчины произошел еще один случай.

В аэропорту Алматы он схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ножом. Через 7 минут мужчина был обезоружен сотрудниками полиции.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Также появились кадры, на которых мужчина угрожает все взорвать и требует убрать оружие.

По факту полиция завела уголовное дело, задержанного доставили в ИВС. Также стало известно, что нож был кухонным.

К слову, мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.

Между тем, в полиции сообщили, что по данному факту дело завели по статье "Хулиганство с применением холодного оружия".

О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки - Муса Абдраим, который обезвредил мужчину.