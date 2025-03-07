Взявший заложницу в аэропорту мужчина ранее напал на пассажирку автобуса в Алматы
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Угрожавший девушке ножом в аэропорту уже нападал на пассажирку автобуса в Алматы. В департаменте полиции города подтвердили, что в обоих случаях фигурирует одно и то же лицо, передает NUR.KZ.
"Как ранее сообщалось, после инцидента в автобусе отделом полиции при УП Алмалинского района было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Судом в качестве меры пресечения на период следствия был избран домашний арест. По завершении досудебного расследования материалы уголовного дела были направлены в суд", - рассказали в полиции.
Сообщается, что в декабре прошлого года суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы.
Напомним, в ноябре в одном из автобусов Алматы произошел конфликт между мужчиной и женщиной - случившееся сняли на видео. Позднее стало известно, что мужчину, подозреваемого в избиении, поместили в изолятор временного содержания.
Сегодня с участием этого же мужчины произошел еще один случай.
В аэропорту Алматы он схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ножом. Через 7 минут мужчина был обезоружен сотрудниками полиции.
Позднее появилось видео задержания нарушителя. Также появились кадры, на которых мужчина угрожает все взорвать и требует убрать оружие.
По факту полиция завела уголовное дело, задержанного доставили в ИВС. Также стало известно, что нож был кухонным.
К слову, мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.
Между тем, в полиции сообщили, что по данному факту дело завели по статье "Хулиганство с применением холодного оружия".
О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки - Муса Абдраим, который обезвредил мужчину.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226398-ugrozhavshiy-devushke-nozhom-v-aeroportu-uzhe-napadal-na-passazhirku-avtobusa-v-almaty/