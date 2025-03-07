Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Взявший заложницу в аэропорту мужчина ранее напал на пассажирку автобуса в Алматы

Опубликовано:

Кадр из видео
Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_kz

Угрожавший девушке ножом в аэропорту уже нападал на пассажирку автобуса в Алматы. В департаменте полиции города подтвердили, что в обоих случаях фигурирует одно и то же лицо, передает NUR.KZ.

"Как ранее сообщалось, после инцидента в автобусе отделом полиции при УП Алмалинского района было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Судом в качестве меры пресечения на период следствия был избран домашний арест. По завершении досудебного расследования материалы уголовного дела были направлены в суд", - рассказали в полиции.

Сообщается, что в декабре прошлого года суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы.

Напомним, в ноябре в одном из автобусов Алматы произошел конфликт между мужчиной и женщиной - случившееся сняли на видео. Позднее стало известно, что мужчину, подозреваемого в избиении, поместили в изолятор временного содержания.

Сегодня с участием этого же мужчины произошел еще один случай.

В аэропорту Алматы он схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ножом. Через 7 минут мужчина был обезоружен сотрудниками полиции.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Также появились кадры, на которых мужчина угрожает все взорвать и требует убрать оружие.

По факту полиция завела уголовное дело, задержанного доставили в ИВС. Также стало известно, что нож был кухонным.

К слову, мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.

Между тем, в полиции сообщили, что по данному факту дело завели по статье "Хулиганство с применением холодного оружия".

О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки - Муса Абдраим, который обезвредил мужчину.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226398-ugrozhavshiy-devushke-nozhom-v-aeroportu-uzhe-napadal-na-passazhirku-avtobusa-v-almaty/