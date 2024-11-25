Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ударил женщину": конфликт в автобусе сняли на видео в Алматы

Опубликовано:

Конфликт в автобусе
Конфликт. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

Конфликт между мужчиной и женщиной произошел в одном из автобусов в Алматы - очевидцы сняли произошедшее на камеру. В полиции прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Qumash. Автор сообщил, что кадры сняты в автобусе 126.

"Мужчина ударил женщину в автобусе за громкий разговор по телефону", - говорится в описании к ролику.

Автор уточнил, что, по словам очевидца, мужчина сделал замечание пассажирке, но не получил желаемый ответ. После схватил ее за ворот и попытался вытолкнуть из транспорта, однако она сопротивлялась. Как пишет автор, после пассажир ударил женщину.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ прокомментировали инцидент.

"По данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района проводится проверка. В отношении виновного непременно будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.

Напомним, в сентябре драка произошла в одном из автобусов в Алматы - сначала несколько человек избили пассажира, а после набросились на водителя, который вмешался в ситуацию.

Водителю провели удушающий прием и выволокли его на улицу, а после нападавшие сбежали.

Не так давно драка мужчины с водителем автобуса попала на видео в Алматы - инцидент сняли очевидцы. По их словам, мужчина пнул по закрытым дверям автобуса, после чего водитель выбежал и начал ругать его. Затем, по словам очевидцев, мужчина достал предмет, похожий на лезвие, и стал угрожать водителю.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192202-udaril-zhenshchinu-konflikt-v-avtobuse-snyali-na-video-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie