"Ударил женщину": конфликт в автобусе сняли на видео в Алматы

Конфликт между мужчиной и женщиной произошел в одном из автобусов в Алматы - очевидцы сняли произошедшее на камеру. В полиции прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Qumash. Автор сообщил, что кадры сняты в автобусе 126.

"Мужчина ударил женщину в автобусе за громкий разговор по телефону", - говорится в описании к ролику.

Автор уточнил, что, по словам очевидца, мужчина сделал замечание пассажирке, но не получил желаемый ответ. После схватил ее за ворот и попытался вытолкнуть из транспорта, однако она сопротивлялась. Как пишет автор, после пассажир ударил женщину.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ прокомментировали инцидент.

"По данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района проводится проверка. В отношении виновного непременно будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.

Напомним, в сентябре драка произошла в одном из автобусов в Алматы - сначала несколько человек избили пассажира, а после набросились на водителя, который вмешался в ситуацию.

Водителю провели удушающий прием и выволокли его на улицу, а после нападавшие сбежали.

Не так давно драка мужчины с водителем автобуса попала на видео в Алматы - инцидент сняли очевидцы. По их словам, мужчина пнул по закрытым дверям автобуса, после чего водитель выбежал и начал ругать его. Затем, по словам очевидцев, мужчина достал предмет, похожий на лезвие, и стал угрожать водителю.