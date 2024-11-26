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Мужчина, ударивший женщину в автобусе в Алматы, арестован

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Конфликт в автобусе
Конфликт. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

Мужчина, подозреваемый в избиении женщины в одном из автобусов Алматы, был арестован и водворен в ИВС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Алматы, полицейскими задержан 66-летний местный житель, который в общественном транспорте ударил женщину.

Конфликт между пассажирами автобуса, как установила полиция, произошел минувшим днем - пассажир, недовольный громким разговором женщины, нанес ей телесные повреждения.

"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается", - сообщил начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Батуржан Абдумасаров.

Накануне сообщалось, что конфликт между мужчиной и женщиной произошел в одном из автобусов в Алматы - очевидцы сняли произошедшее на камеру. В полиции города тогда сообщали, что начата проверка и устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что контролера автобуса в Алматы ранили ножом после ссоры с прохожим. Его госпитализировали, а подозреваемого задержали. Заведено уголовное дело.

В октябре текущего года в Сети стало распространяться видео конфликта в одном из автобусов Алматы. По словам очевидцев, мужчина пнул по закрытым дверям автобуса, после чего водитель выбежал и начал ругать его. Затем, по словам очевидцев, мужчина достал предмет, похожий на лезвие, и стал угрожать водителю. В конечном итоге водитель закрыл двери автобуса и уехал. Позже полиции Алматы раскрыли подробности нападения на водителя автобуса.

А в сентябре мы писали, что драка произошла в одном из автобусов в Алматы - сначала несколько человек избили пассажира, а после - набросились на водителя, который вмешался в ситуацию. Водителю провели удушающий прием и выволокли его на улицу, а после нападавшие сбежали.

Также в сентябре в Алматы пассажир угрожал водителю автобуса. Позже пассажир перешел к агрессивным действиям, разбив стекло транспортного средства. В полиции сообщили, что правонарушитель задержан. За совершение мелкого хулиганства он был привлечен к ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192433-muzhchina-udarivshiy-zhenshchinu-v-avtobuse-v-almaty-arestovan/

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