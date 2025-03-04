Мачеха убила 7-летнюю падчерицу: отца девочки осудили в Алматы

Стало известно продолжение нашумевшего в Алматы дела об убийстве 7-летней девочки ее мачехой. Выяснилось, что отец погибшей тоже осужден, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского горсуда корреспонденту NUR.KZ, отцу убитой девочки также вынесен приговор. Его осудили на 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Дело рассматривалось в Бостандыкском районном суде.

Напомним, о смерти девочки стало известно в июле 2023 года. По словам соседей, семейная пара часто ссорилась, на девочку поднимали руку мачеха и отец. При этом родная мать девочки бросила ребенка в годовалом возрасте. До того, как ее забрал отец, малышку растила бабушка. А после ей запретили видеться с девочкой.

В ходе судебного процесса, который начался еще в конце 2023 года, показания давал отец убитой девочки. Он рассказал, что его сожительница нередко била падчерицу. Также он признался, что сам поднимал на девочку руку.

Также показания давали свидетели. Свою версию произошедшего рассказала и сама подсудимая. По ее словам, она заботилась о девочке, дарила ей подарки, с первого дня девочка стала называть ее мамой, а подсудимая ее - дочей. Подозреваемая рассказала и подробности того дня, когда погибла семилетняя девочка.

На одном из заседаний судья спросил у подсудимой: "Малолетнего ребенка кто убил?" Подсудимая ответила, что "кроме отца было некому", так как никто в дом не заходил и ни у кого ключей нет.

Родственники убитой требовали пожизненного срока для обвиняемой.

Во время прений прокурор запросила для подсудимой максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, а именно 20 лет в учреждении средней безопасности. Адвокат потерпевшей запросил для бабушки погибшей 20 млн тенге моральной компенсации.

Подозреваемая в убийстве 7-летней девочки алматинка выступила на прениях, заявив, что не убивала ребенка и что готова понести наказание по другой статье. Адвокаты подсудимой обвинили в смерти девочки ее отца.

В марте 2024 года подсудимой вынесли приговор: ее осудили на 20 лет лишения свободы.