"Не верила, что ребенок умер": мачеха рассказала, что происходило в день убийства девочки в Алматы

Алматинка, обвиняемая в убийстве семилетней падчерицы, рассказала, что происходило в тот злополучный день, когда погибла девочка, передает корреспондент NUR.KZ.

По показаниям подсудимой, в день смерти девочки, 10 июля 2023 года, она проснулась утром от криков своего сожителя. По ее словам, он бил дочку, однако этого подсудимая не видела, но слышала хлопки ремнем.

После отец девочки Бакен отправился работать во двор. Карина с мачехой были вдвоем в квартире.

"Почувствовала запах, что она обкакалась. Я позвонила Бакену и сказала зайти домой, что она обкакалась. Я ему кивнула, чтобы он купал ее и не бил. Я пошла убираться. После, когда я выключила пылесос, услышала звук воды...

Смотрю: Бакена нет, а ребенок лежит скрюченный в ванне, рядом - трусики с фекалиями. Какая-то ненормальная поза была, круглешочком. Я услышала, что она хрипит", - вспоминает подсудимая.

Ранее во время допроса подсудимая рассказала, что в 2018 году попала в ДТП. Когда она ехала на заднем сиденье автомобиля, на большой скорости въехала другая машина. Последствия аварии отражаются на здоровье до сих пор, говорит подозреваемая, и отмечает, что это зафиксировано в медицинских документах. По ее словам, она по сей день не может резать хлеб или овощи. Потому и девочку купала только пару раз, так как было тяжело, рассказала подсудимая.

После женщина взяла мешок для мусора, выкинула туда испачканные трусики, позвонила Бакену и начала поднимать ребенка.

"Я сказала Бакену: "С ней что-то не то, зайди домой быстро". Я точно не говорила "я ее убила", - сообщила подсудимая.

У ребенка шла слюна, говорит подозреваемая. Когда пришел отец девочки, мачеха домыла ребенка, завернула в полотенце и отнесла девочку на кровать.

По ее словам, отец девочки вел себя спокойно и сказал, что, скорее всего, это обморок, нужен нашатырь. Женщина поручила сожителю вызвать "скорую" и бежать в аптеку. А сама начала делать искусственное дыхание и массаж сердца, говорит подсудимая. После мужчина вернулся с нашатырем. Приехала к этому времени и "скорая".

"Скорая" приехала. И даже когда они кардиограмму сняли, я не верила, что ребенок умер", - сдерживая слезы рассказывает подсудимая.

Медики "скорой" вызвали полицию, которая и задержала женщину.

На вопрос адвоката, наносила ли подсудимая девочке телесные повреждения, женщина ответила, что такого никогда не было.

Ранее подсудимая дала показания, а также в суде выступили свидетели, среди которых - работница аптеки. Ее показания противоречат тому, что ранее сообщил в зале суда отец погибшей девочки.

Также отец ранее озвучивал подробности дня, который обернулся трагедией. По его словам, мачеха девочки регулярно избивала ребенка, в том числе в день смерти девочки.

Подробности произошедшего рассказали и родные погибшей. Они требуют для подсудимой пожизненного заключения.

О смерти девочки стало известно в июле прошлого года. По словам соседей, семейная пара часто ссорилась. Поднимал руку на ребенка и отец. А родная мать девочки бросила ее еще в годовалом возрасте. До того, как ее забрал отец, малышку растила бабушка.