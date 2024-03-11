Обвиняемая в убийстве падчерицы алматинка расплакалась в суде

Подозреваемая в убийстве 7-летней девочки алматинка выступила на прениях, заявив, что не убивала ребенка. Она заявила, что готова понести наказание по другой статье, передает корреспондент NUR.KZ.

Речь подсудимой во время прений была эмоциональной. Почти с самого начала выступления женщина начала плакать. Со слезами на глазах она сообщила, что не убивала девочку.

"Я сожалею о случившемся. Эта боль будет в моем сердце всю жизнь. Я не убивала Карину", - сказала подсудимая.

Подсудимая в очередной раз рассказала о теплых отношениях между ней и падчерицей. Она отметила, что ее сын вырос, а всю свою нерастраченную любовь она отдавала Карине. По словам подсудимой, девочка в жизни не слышала теплых слов от своих родственников.

Также подсудимая рассказала, как отец погибшей девочки Бакен Галымжанулы на коленях умолял ее не сдавать его полиции. Подсудимая винит его в смерти падчерицы.

"Я жалею, что сразу не обратилась в органы полиции. Я все время верила его обещаниям, что он не тронет Карину. Я виновата, что не донесла о совершении тяжкого преступлении, а именно о смерти Карины.

Я не снимаю с себя ответственности, я раскаиваюсь и готова понести наказание по статье 434 УК РК ("Недонесение о преступлении" - прим.ред.). Но я не убивала ребенка", - со слезами сказала подсудимая.

Напомним, о смерти девочки стало известно в июле прошлого года. По словам соседей, семейная пара часто ссорилась. Поднимал руку на ребенка и отец. А родная мать девочки бросила ее еще в годовалом возрасте. До того, как ее забрал отец, малышку растила бабушка.

Во время судебного заседания отец погибшей дал показания и рассказал, как его сожительница позвонила ему в день убийства и сообщила, что возможно убила девочку.

Подробности произошедшего рассказали и родные погибшей. Они потребовали для подсудимой пожизненного заключения.

Также показания дали свидетели. Свою версию произошедшего рассказала и сама подсудимая. По ее словам, она заботилась о девочке, дарила ей подарки, с первого дня девочка стала называть ее мамой, а подсудимая ее - дочей. Также подозреваемая рассказала подробности того дня, когда погибла семилетняя девочка.