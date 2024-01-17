"Вдруг украдут ребенка на органы": обвиняемая в убийстве падчерицы алматинка дала показания в суде

В Алматы продолжается судебный процесс по делу об убийстве семилетней девочки. На скамье подсудимых - мачеха погибшей, которая сегодня дала показания, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Подсудимая, которая работала председателем ОСИ дома, рассказала, что с июля 2022 года бабушка погибшей стала работать дворником, помогал ей Бакен (отец ребенка - прим. ред.). Часто приводили во двор и маленькую Карину.

По словам подсудимой, она стала угощать Карину сладостями - и между ними сложились хорошие отношения. В один из дней она поинтересовалась у бабушки, в какую школу пойдет девочка.

"Она сообщила, что директор школы сказала, что возьмет на следующий год, но надо ребенка подготовить. Я предложила заниматься с Кариной по два часа в день. Мы договорились, что Бакен будет делать мелкий ремонт у меня в квартире, а я буду заниматься с Кариной. Так прошел август 2022-го. Карина приходила, я ее кормила… иногда вместе с Бакеном кормила", - рассказала подсудимая.

Также, по словам подсудимой, бабушка погибшей девочки жаловались на ее отца, говорила, что Бакен пьет и бьет девочку. А отец девочки, в свою очередь, жаловался подсудимой на свою мать, рассказывает подозреваемая. Обвиняемая сообщила, что отец девочки рассказывал ей, что дома грязно, а сами они зачастую голодают. Также подсудимая рассказала, что во дворе бабушка девочки часто просила у соседей угощения для внучки, говоря, что Карина голодная.

Во время допроса подсудимой градус напряжения настолько вырос, что перерос в словесную перепалку между подсудимой и родственниками погибшей. Тетю убитой судья попросил на время покинуть зал суда.

Также подсудимая рассказывала, как заботилась о девочке, дарила ей подарки и самокат. Здесь у подсудимой задрожал голос и навернулись слезы.

А в один из дней отцу девочки позвонили из полиции, сообщив, что нашли его дочь.

"Оказалось, что Карина убежала от бабушки, пока они подметили. Бакен забрал девочку из полиции. Тогда я согласилась, чтобы он иногда приводил девочку ко мне. Тогда Карина рассказывала, что тетя наказывает ее, окуная головой в унитаз, а бабушка - запирает в туалете", - говорит подсудимая.

Спустя время отцу девочки снова позвонили полицейские, которые нашли девочку.

"Тогда я испугалась за девочку. Вдруг она, когда убегает, может под машину попасть или на органы ребенка украдут? И тогда я согласилась взять ее", - сообщила подозреваемая.

Она рассказала, что с первого дня девочка стала называть ее мамой, а подсудимая ее - дочей; женщина говорит, что научила девочку не брать угощения у людей незнакомых, но однажды та ослушалась - и отец ударил ее за это, говорит обвиняемая.

"Я тогда сказала: "У тебя мужская рука. Ты бьешь по голове. Сила мужская. Это опасно", - отметила подсудимая.

Она поведала, что готовила девочку к школе, приобрела одежду и канцтовары, а также учила ее казахскому языку и отдала в танцевальный кружок. Женщина снова рассказала про рукоприкладство со стороны отца.

"Он искупал Карину, а я пошла готовить ужин на кухню. Я услышала, как Карина кричит: "Папа, не бей", - и плачет. Я увидела, как она лежит на кровати, а он бьет ее ремнем по всему телу. Она аж на стену лезла. Я оттолкнула его и сказала: "Не трогай Карину, вообще не трогай Карину". В один из дней я проснулась от того, что дверь закрывается. Я вышла и увидела, как Карина разулась. Он сказал, что водил ее к знакомому бомжу в подвал и сказал ей, что, если она не будет слушаться, то будет там спать", - дала показания подсудимая.

Свою версию случившегося подсудимая должна была рассказать во время прошедшего судебного заседания. Однако женщина заявила, что плохо себя чувствует. Ей вызвали "скорую".

В тот день в суде выступили свидетели, среди которых - работница аптеки. Ее показания противоречат тому, что ранее сообщил в зале суда отец погибшей девочки.

Также мужчина рассказал подробности дня, который обернулся трагедией. По его словам, мачеха девочки регулярно избивала ребенка, в том числе в день смерти девочки.

Подробности произошедшего рассказали и родные погибшей. Они требуют для подсудимой пожизненного заключения.

О смерти девочки стало известно в июле прошлого года. По словам соседей, семейная пара часто ссорилась. Поднимал руку на ребенка и отец. А родная мать девочки бросила ее еще в годовалом возрасте. До того, как ее забрал отец, малышку растила бабушка.