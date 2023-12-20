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"Требуем пожизненный срок": родственники убитой в Алматы девочки рассказали подробности

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Бабушка и тетя девочки. Фото из зала суда
Бабушка и тетя девочки. Фото из зала суда: NUR.KZ/Айгерим Хамзина

Бабушка и тетя погибшей в Алматы семилетней девочки после заседания суда дали интервью корреспонденту NUR.KZ и рассказали подробности случившегося.

О том, что девочку регулярно бьют отец и мачеха, бабушка долгое время не знала.

"Только когда Карина умерла, мне сказали, что на площадке видели Бакена (отца девочки - прим.ред.) и Карину. Карина вся в синяках, у нее шея вся в синяках была", - говорит Елена Закураева.

По словам бабушки и тети, они обращались в правоохранительные органы.

"Мы обратились, сказали, что ребенка бьют. А мачеха взяла замазала синяки тональным кремом и отправила фотографии инспектору", - рассказывает тетя погибшей Екатерина Закураева.

Также женщины рассказали, что с ними отец девочки не общался и не давал им встречаться с дочкой. От увиденного в морге тетя погибшей была в шоке.

"Я в морге тело видела. Она вся разбитая была. У нее на шее была пятерня, след руки. Личико загримировали, но через грим синяки видно", - вспоминает Екатерина.

Женщины считают, что наказать нужно и мачеху, и отца погибшей. Для подсудимой они требуют пожизненного срока.

Отец девочки в интервью корреспонденту сказал, что подсудимая заслуживает пожизненного срока. Также он признает и свою вину. На вопрос, какое наказание для себя он считает справедливым, мужчина ответить не смог, а после не сдержал слез.

Напомним, сегодня прошел очередной судебный процесс по делу. На суде выступил отец погибшей девочки.

О смерти девочки стало известно в июле этого года. Тогда соседи семьи рассказывали, что семейная пара часто ссорилась, на девочку поднимал руку также и отец, при этом родная мать девочки бросила ребенка в годовалом возрасте. До того, как ее забрал отец, малышку растила бабушка. А после ей запретили видеться с девочкой.

Позже в полиции сообщили, что возбудили уголовное дело по части 3 статьи 99 УК РК. Недавно в Алматы начался суд над женщиной, которую подозревают в жестоком убийстве семилетней падчерицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051694-trebuem-pozhiznennyy-srok-rodstvenniki-ubitoy-v-almaty-devochki-rasskazali-podrobnosti/

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