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"Кроме него было некому": подозреваемая в убийстве девочки в Алматы назвала виновным сожителя

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Зал суда
Зал суда. Фото: NUR.KZ/Айгерим Хамзина

В Алматы продолжается судебный процесс по делу об убийстве семилетней девочки. На скамье подсудимых мачеха погибшей, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Вначале в суде заслушали показания эксперта-криминалиста, который был в составе следственно-оперативной группы. Однако на вопросы адвоката он ответить не смог, ссылаясь на то, что адресовать их нужно следователям.

Отметим, ранее следователи уже давали показания. Судья принял решение допросить и следователей, и криминалистов на следующем судебном заседании. Также судья сказал им поднять записи и подготовиться к судебному заседанию. А участникам процесса судья сказал быть готовыми к прениям сторон.

Также судья обратился к подсудимой с вопросом: "Кто нанес повреждения ребенку?" Она ответила, что своими глазами не видела, что отец погибшей ударил, но только он был в квартире.

Далее суд спросил: "Малолетнего ребенка кто убил? Подсудимая ответила, что "кроме отца было некому", так как никто в дом не заходил и ни у кого ключей нет.

Следующее заседание назначили на 8 февраля.

О смерти девочки стало известно в июле прошлого года. По словам соседей, семейная пара часто ссорилась. Поднимал руку на ребенка и отец. А родная мать девочки бросила ее еще в годовалом возрасте. До того как ее забрал отец, малышку растила бабушка.

Ранее подсудимая дала показания, а также в суде выступили свидетели, среди которых - работница аптеки. Ее показания противоречат тому, что ранее сообщил в зале суда отец погибшей девочки.

Также отец ранее озвучивал подробности дня, который обернулся трагедией. По его словам, мачеха девочки регулярно избивала ребенка, в том числе в день смерти девочки.

Подробности произошедшего рассказали и родные погибшей. Они требуют для подсудимой пожизненного заключения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058196-krome-nego-nekomu-podozrevaemaya-v-ubiystve-devochki-v-almaty-schitaet-vinovnym-sozhitelya/

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