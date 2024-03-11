20 лет тюрьмы запросил прокурор для мачехи, подозреваемой в убийстве 7-летней девочки в Алматы

Двадцать лет тюрьмы запросил прокурор для мачехи, подозреваемой в убийстве 7-летней девочки в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Прокурор рассказала подробности того, что произошло 10 июля 2023 года. По ее словам, в этот день подсудимая в очередной раз почувствовала неприятный запах от самопроизвольного выделения кала у девочки.

"Подсудимая схватила за шею малолетнюю Закураеву и ударила головой о радиатор батареи, в результате чего малолетняя получила травмы и упала на пол. После этого подсудимая подняла истекающую кровью малолетнюю Закураеву и потащила в ванную комнату", - рассказала прокурор.

После подсудимая ударила девочку о край ванной. При падении Карина Закураева по инерции ударилась головой о кафель в ванной и скончалась до приезда скорой помощи, сообщила прокурор. Смерть наступила от отека и набухания головного мозга.

В ходе судебного заседания подсудимая вину не признала и рассказала другую версию случившегося. Однако на вопрос, почему она не вызвала скорую помощь для девочки, подсудимая не ответила, отметила прокурор. Гособвинитель добавила, что вина подсудимой полностью доказана.

Обвиняемая ранее не судима, на учете в нарко- и психодиспансерах не состоит, рассказала прокурор. Смягчающих и отягчающих обстоятельств не установлено. Прокурор запросила максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, а именно 20 лет в учреждении средней безопасности.

Бабушка погибшей девочки Елена Закураева потребовала пожизненное заключение для подсудимой. Ее адвокат запросил для бабушки погибшей 20 млн тенге моральной компенсации.

Напомним, о смерти девочки стало известно в июле прошлого года. По словам соседей, семейная пара часто ссорилась. Поднимал руку на ребенка и отец. А родная мать девочки бросила ее еще в годовалом возрасте. До того, как ее забрал отец, малышку растила бабушка.

Во время судебного заседания отец погибшей дал показания и рассказал, как его сожительница позвонила ему в день убийства и сообщила, что возможно убила девочку.

Подробности произошедшего рассказали и родные погибшей. Они потребовали для подсудимой пожизненного заключения.

Также показания дали свидетели. Свою версию произошедшего рассказала и сама подсудимая. По ее словам, она заботилась о девочке, дарила ей подарки, с первого дня девочка стала называть ее мамой, а подсудимая ее - дочей. Также подозреваемая рассказала подробности того дня, когда погибла семилетняя девочка.

На предыдущем заседании судья спросил у подсудимой: "Малолетнего ребенка кто убил?" Подсудимая ответила, что "кроме отца было некому", так как никто в дом не заходил и ни у кого ключей нет.