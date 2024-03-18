Убийство 7-летней девочки в Алматы: подсудимой вынесли приговор

Суд вынес приговор по делу об убийстве 7-летней девочки в Алматы. На скамье подсудимых - мачеха погибшей Карины Закураевой, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Приговор вынес судья СМУС по городу Алматы Ерлан Болатов. Он признал подсудимую виновной в совершении правонарушения по части 3 статьи 99 УК РК и назначил 20 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Подсудимая находится под стражей с 10 июля 2023 года. Это время зачтут в отбывание срока из расчета 1 день за 1,5 дня. Также подсудимая должна выплатить судебные издержки в размере 674 тысячи тенге и сделать выплаты в фонд пострадавших 30 МРП - 103 500 тенге.

Стороны имеют право обжаловать приговор.

После оглашения решения судьи подсудимая заявила, что с приговором не согласна и будет подавать апелляцию.

О смерти девочки стало известно в июле этого года. По словам соседей, семейная пара часто ссорилась, на девочку поднимали руку мачеха и отец. При этом родная мать девочки бросила ребенка в годовалом возрасте. До того, как ее забрал отец, малышку растила бабушка. А после ей запретили видеться с девочкой.

В ходе судебного процесса показания дал отец убитой девочки. Он рассказал, что его сожительница нередко била падчерицу. Также он признался, что сам поднимал на девочку руку.

Также показания дали свидетели. Свою версию произошедшего рассказала и сама подсудимая. По ее словам, она заботилась о девочке, дарила ей подарки, с первого дня девочка стала называть ее мамой, а подсудимая ее - дочей. Подозреваемая рассказала и подробности того дня, когда погибла семилетняя девочка.

На одном из заседаний судья спросил у подсудимой: "Малолетнего ребенка кто убил?" Подсудимая ответила, что "кроме отца было некому", так как никто в дом не заходил и ни у кого ключей нет.

Ранее родственники убитой заявили, что требуют пожизненного срока для обвиняемой.

Во время прений прокурор запросила для подсудимой максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, а именно 20 лет в учреждении средней безопасности. Адвокат потерпевшей запросил для бабушки погибшей 20 млн тенге моральной компенсации.

Подозреваемая в убийстве 7-летней девочки алматинка выступила на прениях, заявив, что не убивала ребенка и что готова понести наказание по другой статье. Адвокаты подсудимой винят в смерти девочки ее отца.