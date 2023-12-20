"Давай скажем, что она сама упала": отец убитой в Алматы девочки дал показания в суде

47-летнюю женщину подозревают в убийстве семилетней падчерицы в Алматы. Корреспондент NUR.KZ побывал на судебном заседании, где показания дал отец девочки.

Родные девочки ранее заявили, что мачеха неоднократно избивала падчерицу, а отец о побоях знал, но молчал. Еще до начала заседания можно было услышать, как он всхлипывает, а по лицу текут слезы. Во время заседания мужчина сильно волновался и терялся при вопросах прокурора и судьи. На суде он выступил в качестве свидетеля.

В зале суда отец рассказал, что с подсудимой начал сожительствовать с сентября 2022 года. В апреле текущего года жить с ними стала и семилетняя дочь. По словам отца девочки, подсудимая сама предложила забрать девочку. Тогда в квартире жили еще сын и тетя подсудимой.

"Когда забрали, она поначалу не трогала… потом, как сын съехал… потом, как тетя съехала, она начала руки распускать, что ребенок какался и не слушался", - сообщил мужчина.

Рассказал он и подробности и того злополучного дня.

"10 числа я был на улице со строителями. Я не услышал (звонок - прим. ред.), потом перезвонил. Она сказала: "Я, кажется, ее убила, давай быстрее домой. Ребенок лежал в ванной. Вещи на полу валялись. Я поднял ее, она ее домыла, отнесли в комнату, начали откачивать. Я побежал в аптеку за нашатырным спиртом и по пути в "скорую" позвонил", - говорит свидетель.

Также мужчина рассказал, что, когда он пришел домой, были слышны хрипы дочери. Но мачеха продолжила мыть ребенка. На теле были следы побоев. Лоб был опухший, виднелись синяки на разных частях тела, говорит отец. Также, по его словам, подсудимая предлагала ему скрыть произошедшее.

Отец погибшей девочки. Фото: NUR.KZ/Айгерим Хамзина

"Давай скажем, что она сама упала", - чтобы я так полиции сказал. Типа я на балконе был, она убиралась, а ребенок в ванной был. Что она сама упала", - вспоминает папа.

Так он и сказал сотрудникам, приехавшим на место преступления. Говорит, на тот момент был в шоковом состоянии. После слов следователя "подумай, это ведь твоя дочь" отец решил изменить показания.

В процессе допроса выяснилось, что синяки были старыми, а шишка на лбу - свежая.

Также свидетель рассказал, что мачеха неоднократно била девочку, в том числе головой о стену. А когда он пытался остановить женщину, та его укусила за руку. Но и сам отец бил ремнем девочку по ягодицам, когда дочь не хотела писать буквы, признался отец девочки.

Помимо того, вопросы отцу девочки задала подсудимая. Женщина спросила, от чего она сама (подсудимая - прим. ред.) проснулась в день смерти девочки. Мужчина сказал, что не помнит.

"Я проснулась от того, что ты избивал ребенка. Потом я начала ругаться, чтобы ты не трогал ее", - сказала подсудимая.

Мужчина подтвердил, что посадил дочку писать прописи - она не слушалась, и он ударил ее ремнем. После подсудимая заявила, что девочка дважды убегала из дома, когда жила у бабушки.

Напомним, о смерти девочки стало известно в июле этого года. Тогда соседи семьи рассказывали, что семейная пара часто ссорилась, на девочку поднимал руку также и отец, при этом родная мать девочки бросила ребенка в годовалом возрасте.

До того как ее забрал отец, малышку растила бабушка. А после ей запретили видеться с девочкой.

Позже в полиции сообщили, что возбудили уголовное дело по части 3 статьи 99 УК РК, в соответствии с которой, убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

В Алматы начался суд над женщиной, которую подозревают в жестоком убийстве семилетней падчерицы. Интересы подсудимой представляют два адвоката.