Адвокаты подсудимой по делу об убийстве 7-летней девочки из Алматы винят в ее смерти отца

Адвокат подсудимой по делу об убийстве 7-летней девочки из Алматы считает, что смертельный удар погибшей мог нанести ее отец. Об этом защитник заявила в суде, передает корреспондент NUR.KZ.

По версии адвоката, отец девочки причастен к ее смерти. Именно он, говорит правозащитница, якобы мог нанести погибшей смертельный удар ориентировочно около 10 часов утра 10 июля 2023 года. По показаниям соседки и записям камер видеонаблюдения, подсудимая в 9:50 ушла в поликлинику, отмечает адвокат.

Когда показания давал отец Карины, он сообщил, что после звонка подсудимой о том, что девочка, возможно, мертва, он забежал домой, а после - в аптеку. Но подсудимая позвонила ему в 12:37. При этом отец в 10:56 уже совершил покупку в аптеке, а именно купил нашатырный спирт. Об этом он рассказал в ходе следствия.

Это подтверждает и электронный "кошелек" в его телефоне, сообщает сторона защиты. Возможно, отмечает адвокат, у девочки уже тогда проявились последствия гематомы, приведшей к смерти. По данным судмедэксперта, субхориальная гематома, которая привела к гибели девочки, была получена за три часа до смерти, отметила правозащитница.

Также подозрительным выглядит тот факт, что отец девочки выкинул ремень, которым бил девочку, в том числе, и в день ее смерти, отмечает адвокат.

Прокурор же во время реплик напомнила, что во время досудебного расследования подсудимая дала признательные показания.

Напомним, о смерти девочки стало известно в июле прошлого года. По словам соседей, семейная пара часто ссорилась. Поднимал руку на ребенка и отец. А родная мать девочки бросила ее еще в годовалом возрасте. До того, как ее забрал отец, малышку растила бабушка.

Во время судебного заседания отец погибшей дал показания и рассказал, как его сожительница позвонила ему в день убийства и сообщила, что, возможно, убила девочку.

Подробности произошедшего рассказали и родные погибшей. Они потребовали для подсудимой пожизненного заключения.

Также показания дали свидетели. Свою версию произошедшего рассказала и сама подсудимая. По ее словам, она заботилась о девочке, дарила ей подарки, с первого дня девочка стала называть ее мамой, а подсудимая ее - дочей. Также подозреваемая рассказала подробности того дня, когда погибла семилетняя девочка.

Сегодня прокурор запросила для подсудимой 20 лет лишения свободы. Сама обвиняемая во время прений сказала, что не убивала ребенка и готова понести ответственность по другой статье.