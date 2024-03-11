Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Адвокаты подсудимой по делу об убийстве 7-летней девочки из Алматы винят в ее смерти отца

Опубликовано:

Адвокат
Адвокат. Фото из зала суда: NUR.KZ/Айгерим Хамзина

Адвокат подсудимой по делу об убийстве 7-летней девочки из Алматы считает, что смертельный удар погибшей мог нанести ее отец. Об этом защитник заявила в суде, передает корреспондент NUR.KZ.

По версии адвоката, отец девочки причастен к ее смерти. Именно он, говорит правозащитница, якобы мог нанести погибшей смертельный удар ориентировочно около 10 часов утра 10 июля 2023 года. По показаниям соседки и записям камер видеонаблюдения, подсудимая в 9:50 ушла в поликлинику, отмечает адвокат.

Когда показания давал отец Карины, он сообщил, что после звонка подсудимой о том, что девочка, возможно, мертва, он забежал домой, а после - в аптеку. Но подсудимая позвонила ему в 12:37. При этом отец в 10:56 уже совершил покупку в аптеке, а именно купил нашатырный спирт. Об этом он рассказал в ходе следствия.

Это подтверждает и электронный "кошелек" в его телефоне, сообщает сторона защиты. Возможно, отмечает адвокат, у девочки уже тогда проявились последствия гематомы, приведшей к смерти. По данным судмедэксперта, субхориальная гематома, которая привела к гибели девочки, была получена за три часа до смерти, отметила правозащитница.

Также подозрительным выглядит тот факт, что отец девочки выкинул ремень, которым бил девочку, в том числе, и в день ее смерти, отмечает адвокат.

Прокурор же во время реплик напомнила, что во время досудебного расследования подсудимая дала признательные показания.

Напомним, о смерти девочки стало известно в июле прошлого года. По словам соседей, семейная пара часто ссорилась. Поднимал руку на ребенка и отец. А родная мать девочки бросила ее еще в годовалом возрасте. До того, как ее забрал отец, малышку растила бабушка.

Во время судебного заседания отец погибшей дал показания и рассказал, как его сожительница позвонила ему в день убийства и сообщила, что, возможно, убила девочку.

Подробности произошедшего рассказали и родные погибшей. Они потребовали для подсудимой пожизненного заключения.

Также показания дали свидетели. Свою версию произошедшего рассказала и сама подсудимая. По ее словам, она заботилась о девочке, дарила ей подарки, с первого дня девочка стала называть ее мамой, а подсудимая ее - дочей. Также подозреваемая рассказала подробности того дня, когда погибла семилетняя девочка.

Сегодня прокурор запросила для подсудимой 20 лет лишения свободы. Сама обвиняемая во время прений сказала, что не убивала ребенка и готова понести ответственность по другой статье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2066163-advokaty-podsudimoy-po-delu-ob-ubiystve-7-letney-devochki-iz-almaty-vinyat-v-ee-smerti-ottsa/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.