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Убийство 7-летней девочки в Алматы: в суде выступили свидетели

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Зал суд
Зал суд. Фото: NUR.KZ/Айгерим Хамзина

В Алматы продолжается судебный процесс по делу об убийстве семилетней девочки. Сегодня на процессе выступили свидетели, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Свидетели участвуют в деле онлайн.

Во время судебного заседания по ходатайству стороны защиты допросили работницу аптеки. Туда, по показаниям отца погибшей девочки, он отправился за нашатырным спиртом, после того как вернулся домой и увидел умирающую дочь.

Отец ранее сообщал, что купил там нашатырный спирт и отправился домой. Но аптекарь его слова опровергла.

"Нет, не покупал. Мужчины у нас не покупают. Это редкость, в основном, женщины берут", - заявила работница аптеки.

После был допрошен следователь, который дежурил в день смерти девочки, выезжал на место преступления и производил осмотр. Адвокат задавала ему вопросы касательно протокола осмотра, где записаны две разные фамилии следователей, а также почему не внесен судмедэксперт и нет его подписи.

По словам свидетеля, судмедэксперт на месте преступления присутствовал, но почему он не записан в протоколе, бывший следователь не помнит.

В ходе допроса росло недовольство адвоката из-за того, что бывший следователь не помнит деталей того дня. А сами процедуры, проводимые на месте преступления, совершались с нарушениями, заявила адвокат. Свидетель просил правозащитницу сбавить тон, успокоиться ее призывал и судья. А прокурор в ходе полемики получил замечание от судьи.

Показания подсудимой будут заслушаны на следующем заседании, которое состоится 17 января.

Напомним, сегодня подсудимой вызвали "скорую" в суд. Врачи подтвердили, что женщина не может давать показания сегодня.

Ранее состоялся очередной судебный процесс по делу. На суде выступил отец погибшей девочки. Подробности произошедшего рассказали и родные погибшей.

О смерти девочки стало известно в июле этого года. Тогда соседи семьи рассказывали, что семейная пара часто ссорилась, на девочку поднимал руку также и отец, при этом родная мать девочки бросила ребенка в годовалом возрасте. До того, как ее забрал отец, малышку растила бабушка. А после ей запретили видеться с девочкой.

Позже в полиции сообщили, что возбудили уголовное дело по части 3 статьи 99 УК РК. Суд по делу начался 7 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053268-ubiystvo-7-letney-devochki-v-almaty-v-sude-vystupili-svideteli/

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