Суд отказал вайнеру Мейирхану Шерниязову в досрочном освобождении

Турксибский районный суд Алматы вынес решение по ходатайству о смягчении наказания осужденному вайнеру Мейирхану Шерниязову, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Алматы.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Алматы, в Турксибском районном суде Алматы рассмотрено ходатайство Шерниязова о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания по статье 73 УК РК.

Судом установлено, что Шерниязов осужден приговором Алмалинского районного суда Алматы от 23 июня 2023 года по статье 217 части 3 пункту 2) УК (создание и руководство финансовой пирамидой) к 5 годам лишения свободы.

Общая сумма гражданского иска - 814 120 806 тенге, судебные издержки в виде госпошлины - 8 045 602 тенге. Осужденным погашена государственная пошлина в сумме 15 000 тенге и принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в размере 58 340 тенге.

Приговор вступил в законную силу еще 1 февраля 2024 года.

"В ходе судебного заседания суд также установил, что осужденным не возмещен ущерб, который является одним из основных критериев для удовлетворения ходатайства о замене наказания на более мягкое.

В силу части 1 статьи 73 УК, лицу, отбывающему лишение свободы за преступления небольшой, средней тяжести или тяжкие преступления, в случае полного возмещения им ущерба, причиненного преступлением, либо отсутствия у него злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания, оставшаяся неотбытая часть наказания может быть заменена судом более мягким видом наказания.

Учитывая все обстоятельства, после тщательного исследования судом материалов личного дела М. Шерниязова, постановлением суда в удовлетворении ходатайства было - отказано", - сообщается в публикации.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, в феврале 2022 года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Позже их взяли под стражу.

В декабре 2022 года состоялось первое судебное заседание. Адвокат Шерниязова заявил, что его подзащитный сам является потерпевшим по делу, так как внес 36 млн тенге, а после был исключен из числа потерпевших.

Уже во время процесса Мейржана Туребаева выпустили из СИЗО под домашний арест.

23 июня 2023 года суд вынес приговор. Вайнеры получили по 5 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. Апелляционная коллегия оставила вердикт суда первой инстанции без изменений.

Оба осужденных, как сообщалось ранее, отбывали наказание в учреждении №44 в Павлодаре. Они были трудоустроены в филиале "Еңбек-Павлодар" РГП на ПХВ "Еңбек" с 13 марта 2024 года.

Однако в мае этого года супруга Мейржана Туребаева Дана Есеева сообщила, что муж приехал домой. В ДУИС региона ответили, что вайнеру предоставили краткосрочный отпуск.

В начале июня стало известно, что Мейржан Туребаев вернулся в колонию.

В октябре сообщалось, что осужденных вайнеров Мейржана Туребаева Мейирхана Шерниязова этапировали в Алматы.

25 декабря стало известно, что Турксибский районный суд Алматы вынес решение по ходатайству о смягчении наказания осужденному вайнеру Мейржану Туребаеву. Постановлением суда в удовлетворении ходатайства было отказано.