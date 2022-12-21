Суд над вайнерами по делу о финпирамиде начался в Алматы

Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/meirzhach_tv

В Алматы начался суд над вайнерами Мейржаном Туребаевым и Мейирханом Шерниязовым по делу о финпирамиде. Сегодня состоялось первое заседание по делу, передает корреспондент NUR.KZ.

Заседание состоялось в онлайн-режиме в Алмалинском районном суде. Всего на скамье подсудимых оказались 12 человек, среди которых - вайнеры Туребаев и Шерниязов.

Всего на судебном процессе в приложении Zoom присутствовали 100 человек - это защитники и близкие обвиняемых, потерпевшие, журналисты. И это не полное количество всех, кто желал подключиться к суду: из-за ограничений приложения не все смогли присутствовать онлайн.

По этой причине на предварительном судебном заседании адвокаты заявили ходатайство о проведении заседания офлайн.

Адвокаты некоторых подсудимых, в том числе Туребаева и Шерниязова, и некоторые сами подсудимые попросили суд изменить меру пресечения на домашний арест.

Одним из первых на суде выступил руководитель Mudarabah Capital Руслан Бурканов. Он заявил, что вернет все деньги. Также он попросил не отпускать другого подсудимого, Алмаса Курмангалиева, на свободу.

"Почему не заключена под стражу Дания Рахимова (подсудимая - прим. ред.), Чингиз Курмангалиев? Я прошу полного расследования: не привлечены основные участники. Сидят 7 человек - мы рекламу сделали. К нам привлекли внимание, потому что у нас вайнеры и говорят только о них", — заявил он.

Бурканов еще раз добавил, что у потерпевших "скоро будут деньги" и попросил провести дополнительное следствие.

Адвокат Шерниязова, Дамир Жанабеков, который также представляет интересы и другого подсудимого, заострил свое внимание на том, что, по его мнению, в действиях его подзащитных нет состава преступления по инкриминируемым им статьям.

"Шерниязов был привлечен для рекламы в соцсетях и в последующем, работая, Шерниязов не распределял деньги и не мог знать о распределении денег среди вкладчиков", — заявил адвокат.

Жанабеков отметил, что Шерниязов сам является потерпевшим по делу, так как внес 36 миллионов тенге, а после, говорит защитник, был исключен из числа потерпевших. Еще один подзащитный Жанабекова, Андрей Ча, являлся маркетологом, по словам адвоката, и тоже внес 23 миллиона тенге.

Таким образом, адвокат заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении его подзащитных.

Мейиржан Туребаев в своем ходатайстве попросил признать жену Дану Есееву общественным защитником. Эта просьба была удовлетворена судом. Также он попросил вернуть дело прокурору, считая, что в деле есть "существенные нарушения".

Его поддержал адвокат. К тому же, он тоже попросил изменить Туребаеву меру пресечения на менее строгую, а также решить вопрос о подсудности и возврате дела прокурору.

Адвокат Рахимовой попросила вернуть дело на доследование, сообщив, что были допущены нарушения во время следствия.

Опросить всех присутствующих суду не удалось в течение рабочего времени - заседание отложили на пятницу, 23 декабря, на 14.30.

Напомним, что в феврале этого года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. 20 апреля их взяли под стражу на 10 дней, а затем продлили срок ареста на два месяца. Позже сроки ареста еще несколько раз продлевались. В последний раз это было сделано 21 ноября.

12 декабря этого года стало известно, что дело Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова направили в суд.

Ранее супруга Туребаева Дана Есеева рассказала о том, какие у нее были отношения с Мейржаном Туребаевым в студенческие годы. Она также показала кадры со свадьбы и пообещала, что они будут вместе, невзирая на обстоятельства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002445-sud-nad-vaynerami-po-delu-o-finpiramide-nachalsya-v-almaty/