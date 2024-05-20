Почему вайнер Мейржан Туребаев оказался на свободе, объяснили в ДУИС Павлодарской области, где он отбывает наказание, передает корреспондент NUR.KZ.

В ДУИС сообщили, что осужденный отбывает наказание в учреждении минимальной безопасности.

"В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством осужденные учреждений минимальной безопасности имеют право обратиться в администрацию учреждения для предоставления выезда за его пределы на срок не более семи суток, не считая времени, необходимого для проезда в оба конца (не свыше пяти суток), в связи со смертью или тяжелой болезнью супруга (супруги), близкого родственника, угрожающей жизни больного, стихийным бедствием, причинившим значительный материальный ущерб его семье", - рассказали в ДУИС.

Там добавили, что Туребаеву предоставили краткосрочный отпуск в связи с болезнью матери.

Отметим, ранее супруга Туребаева выкладывала видео с ним, сообщив, что Мейиржан приехал домой в краткосрочный отпуск.

Напомним, в феврале 2022 года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Позже их взяли под стражу.

В декабре 2022 года состоялось первое судебное заседание. Адвокат Шерниязова заявил, что его подзащитный сам является потерпевшим по делу, так как внес 36 млн тенге, а после был исключен из числа потерпевших.

Уже во время процесса Мейржана Туребаева выпустили из СИЗО под домашний арест.

23 июня 2023 года суд вынес приговор. Вайнеры получили по 5 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. Апелляционная коллегия оставила вердикт суда первой инстанции без изменений.

Позднее стало известно, где отбывают наказание вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов.