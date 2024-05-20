Вайнера Мейиржана Туребаева отпустили домой из колонии

Вайнера Мейиржана Туребаева, осужденного по делу о финпирамиде, отпустили домой из колонии в Павлодарской области. Об этом сообщила его супруга в Instagram, передает корреспондент NUR.KZ.

О том, что вайнер вернулся домой, сообщила в своем Instagram-аккаунте его супруга Дана Есеева. Она рассказала, что Туребаев приехал в "краткосрочный отпуск, положенный по закону".

"У Мейржана краткосрочный отпуск положенный по закону. (Ст. 113 выезды за пределы учреждения). Дети на седьмом небе от счастья. Младшие с последней их встречи начали говорить и задают ему очень много вопросов. Старшие уже осознанные, молча сидят рядом, обнимают его, понимая, что скоро он опять уедет в Павлодар. Там Мейржан днем работает в РГП "Енбек", а вечером возвращается в учреждение", - написала Дана Есеева.

Корреспондент NUR.KZ запросил комментарий в ДУИС Павлодарской области, где отбывает наказание Туребаев. На момент публикации комментарий получен не был.

Напомним, в феврале 2022 года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Позже их взяли под стражу.

В декабре 2022 года состоялось первое судебное заседание. Адвокат Шерниязова заявил, что его подзащитный сам является потерпевшим по делу, так как внес 36 млн тенге, а после был исключен из числа потерпевших.

Уже во время процесса Мейржана Туребаева выпустили из СИЗО под домашний арест.

23 июня 2023 года суд вынес приговор. Вайнеры получили по 5 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. Апелляционная коллегия оставила вердикт суда первой инстанции без изменений.

Позднее стало известно, где отбывают наказание вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов.