Осужденный на 5 лет лишения свободы по делу о финансовой пирамиде вайнер Мейржан Туребаев вернулся в колонию в Павлодаре, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС региона.

"27 мая вернулся и на данный момент отбывает наказание в учреждении", - сообщили в ДУИС по Павлодарской области.

Напомним, в феврале 2022 года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Позже их взяли под стражу.

В декабре 2022 года состоялось первое судебное заседание. Адвокат Шерниязова заявил, что его подзащитный сам является потерпевшим по делу, так как внес 36 млн тенге, а после был исключен из числа потерпевших.

Уже во время процесса Мейржана Туребаева выпустили из СИЗО под домашний арест.

23 июня 2023 года суд вынес приговор. Вайнеры получили по 5 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. Апелляционная коллегия оставила вердикт суда первой инстанции без изменений.

Оба осужденных отбывают наказание в учреждении №44 в Павлодаре. Они трудоустроены в филиале "Еңбек-Павлодар" РГП на ПХВ "Еңбек" с 13 марта 2024 года.

В мае этого года супруга Мейржана Туребаева Дана Есеева сообщила, что муж приехал домой. В ДУИС региона ответили, что вайнеру предоставили краткосрочный отпуск в связи с болезнью матери.