Стало известно, где отбывают наказание вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов

Вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов отбывают наказание в учреждении №44 в Павлодаре. Об этом сообщили в ДУИС региона в ответе на официальный запрос, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что осужденные Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов отбывают наказание в учреждении №44. Это колония минимальной безопасности и находится она в черте Павлодара.

Оба трудоустроены в филиале "Еңбек-Павлодар" РГП на ПХВ "Еңбек" с 13 марта 2024 года.

"Согласно характеристике РГУ "Учреждение №44" КУИС МВД РК в отношении Мейржана Туребаева за период отбывания наказания в учреждении меры поощрения и взысканий не применялись. В связи с отсутствием поощрения и взысканий в соответствии с требованиями статьи 95 УПК РК он признан не имеющим определенной степени поведения", - пояснили в ДУИС по Павлодарской области.

У Мейирхана Шерниязова также нет каких-либо поощрений и взысканий, добавили в ведомстве.

Напомним, в феврале 2022 года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Позже их взяли под стражу.

В декабре 2022 года состоялось первое судебное заседание. Адвокат Шерниязова заявил, что его подзащитный сам является потерпевшим по делу, так как внес 36 млн тенге, а после был исключен из числа потерпевших.

Уже во время процесса Мейржана Туребаева выпустили из СИЗО под домашний арест.

23 июня 2023 года суд вынес приговор. Вайнеры получили по 5 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. Апелляционная коллегия оставила вердикт суда первой инстанции без изменений.