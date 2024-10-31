Осужденных вайнеров Мейржана Туребаева Мейирхана Шерниязова этапировали в Алматы

Вайнеров Мейржана Туребаева Мейирхана Шерниязова, осужденных по делу о финпирамиде, этапировали в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КУИС.

Ранее в Сети появилась информация, что Мейржана Туребаева перевели в колонию в Алматы.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе КУИС эту информацию подтвердили. Этапирован также второй осужденный по делу - Мейирхан Шерниязов.

"В связи с увеличением лимита содержащихся лиц в учреждении города Алматы, ряд осужденных, в том числе указанные Вами лица были этапированы по месту жительства.

Иная информация в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства разглашению не подлежит", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в феврале 2022 года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Позже их взяли под стражу.

В декабре 2022 года состоялось первое судебное заседание. Адвокат Шерниязова заявил, что его подзащитный сам является потерпевшим по делу, так как внес 36 млн тенге, а после был исключен из числа потерпевших.

Уже во время процесса Мейржана Туребаева выпустили из СИЗО под домашний арест.

23 июня 2023 года суд вынес приговор. Вайнеры получили по 5 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. Апелляционная коллегия оставила вердикт суда первой инстанции без изменений.

Оба осужденных, как сообщалось ранее, отбывали наказание в учреждении №44 в Павлодаре. Они были трудоустроены в филиале "Еңбек-Павлодар" РГП на ПХВ "Еңбек" с 13 марта 2024 года.

Однако в мае этого года супруга Мейржана Туребаева Дана Есеева сообщила, что муж приехал домой. В ДУИС региона ответили, что вайнеру предоставили краткосрочный отпуск.

В начале июня стало известно, что Мейржан Туребаев вернулся в колонию.