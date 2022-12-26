Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/meirzhach_tv

Известного вайнера и блогера Мейржана Туребаева отпустили под домашний арест. Такое постановление вынес судья на предварительном заседании по делу о финпирамиде, передает корреспондент NUR.KZ.

Судья удовлетворила ходатайство адвоката Мейржана Туребаева, изменив меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

При этом суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Шерниязова о прекращении уголовного дела.

"Ходатайство о прекращении дела в отношении Шерниязова за отсутствием состава преступления является предметом рассмотрения главного судебного разбирательства", - заявила судья.

Что касается других подсудимых, то она отметила, что мера пресечения в виде содержания под стражей применена обоснованно, оснований для отмены или ее изменения нет.

Главное судебное заседание назначено на 9 января 2023 года.

Напомним, что в феврале этого года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. 20 апреля их взяли под стражу на 10 дней, а затем продлили срок ареста на два месяца. Позже сроки ареста еще несколько раз продлевались. В последний раз это было сделано 21 ноября.

12 декабря этого года стало известно, что дело Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова направили в суд.

21 декабря состоялось предварительное заседание суда, во время которого многие адвокаты ходатайствовали о смене меры пресечения для своих подзащитных на более мягкую, а защитник Шерниязова и вовсе заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении своего клиента.

На прошлом заседании, 23 декабря, в суде выступил прокурор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003107-meyrzhana-turebaeva-otpustili-pod-domashniy-arest/