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Апелляционный суд вынес приговор Туребаеву и Шерниязову по делу о финпирамиде

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Мейржан Туребаев
Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/meirzhach_tv

Суд вынес приговор по апелляционной жалобе по делу о финпирамиде. Среди осужденных - вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, 1 февраля 2024 года, судья Алматинского городского суда огласил решение по апелляционной жалобе Туребаева, Шерниязова и других осужденных по делу о финпирамиде Mudarabah Capital.

Гособвинитель попросил суд оставить то наказание, которое было выбрано судом первой инстанции. Коллегия по уголовным делам согласилась с прокурором.

"Рассмотрев данное уголовное дело в отношении осужденных Курмангалиева, Мансурова Е., Рустемова, Шерниязова, Ча, Бурканова, Касенова, Жармухамеда, Султанбаева, Туребаева, Рахимовой, при вашем участии, с участием и потерпевших, и адвокатов в открытом судебном заседании, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 431, статьями 443, 444 УПК РК, коллегия постановила приговор Алмалинского районного суда в отношении Курмангалиева, Мансурова Е., Рустемова, Шерниязова, Ча, Бурканова, Касенова, Жармухамеда, Султанбаева, Туребаева, Рахимовой оставить без изменения. Апелляционную жалобу осужденных и их защитников оставить без удовлетворения", - сообщил судья.

Постановление вступает в законную силу немедленно, добавил он.

Напомним, в феврале 2022 года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. 20 апреля того же года их взяли под стражу на 10 дней, а затем продлили срок ареста на два месяца. Позже сроки ареста еще несколько раз продлевались.

12 декабря 2022 года стало известно, что дело Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова направили в суд.

21 декабря 2022 года состоялось первое заседание по этому делу. Адвокаты некоторых подсудимых, в том числе Туребаева и Шерниязова, и некоторые сами подсудимые попросили суд изменить меру пресечения на домашний арест. Адвокат Шерниязова, Дамир Жанабеков, отметил, что Шерниязов сам является потерпевшим по делу, так как внес 36 миллионов тенге, а после, говорит защитник, был исключен из числа потерпевших.

На одном из заседаний прокурор Ерлан Куланбаев зачитал обвинение и рассказал о роли вайнеров Туребаева и Шерниязова в финпирамиде. Также в суде выступили потерпевшие. Один из них вложил в финпирамиду 260 млн тенге.

Позже судья удовлетворила ходатайство адвоката Мейржана Туребаева, изменив меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Во время прений прокуроры запросили для подсудимых вайнеров Туребаева и Шерниязова пять лет колонии-поселения.

23 июня 2023 года суд вынес приговор. Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов получили по 5 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности.

Также приговором суда 10 подсудимых признаны виновными в участии в организованной группе или преступной организации, создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой и им назначено наказание в виде лишения свободы от 6 до 14 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058605-apellyatsionnyy-sud-vynes-prigovor-turebaevu-i-sherniyazovu-po-delu-o-finpiramide/

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