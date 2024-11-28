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Астанчанка, обещавшая "смягчить" приговор Бишимбаеву за 100 млн тенге, обжаловала вердикт суда

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Куандык Бишимбаев в зале суда
Куандык Бишимбаев в зале суда. Фото: t.me/Jogargy_sot

Суд в Астане оставил без изменений приговор в отношении Людмилы Грачевой, которую приговорили к 10 годам по нескольким статьям Уголовного кодекса, передает NUR.KZ со ссылкой на суды столицы.

В конце октября суд присяжных в Астане вынес решение по делу Людмилы Грачевой, обвиняемой в мошенничестве и подстрекательстве матери Куандыка Бишимбаева якобы к даче взятки в размере 100 млн тенге. Ей назначили 10 лет лишения свободы, а также пожизненный запрет на работу на госслужбе, в Нацбанке, финорганизациях и других ведомствах.

С приговором она не согласилась, обжаловав его в апелляционном порядке, сообщается в Telegram-канале судов

Апелляционная инстанция согласилась с обвинительным приговором, поскольку по делу нарушений не допущено, все этапы судебного следствия выполнены в соответствии с установленными нормами закона.

Вопрос о размере наказания решен судьей и присяжными заседателями в порядке статьи 656 УПК. Судебные акты вступили в законную силу.

Напомним, в конце июня сообщалось, что Антикор начал расследование в отношении жительницы Астаны – по данным правоохранителей, женщина предлагала смягчить приговор осужденному Куандыку Бишимбаеву.

В августе Антикор заявил о завершении расследования в отношении астанчанки.

Добавим, в середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщил адвокат осужденного Ерлан Газымжанов.

11 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны. 26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.

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Дело Куандыка Бишимбаева
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2193909-osuzhdennaya-po-delu-ob-obmane-roditeley-bishimbaeva-na-100-mln-tenge-pytalas-obzhalovat-prigovor/

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