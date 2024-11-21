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Почти 40 млрд тенге должен выплатить экс-глава лесхоза из-за пожара в Костанайской области

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Пожар в Костанайской области
Место происшествия. Кадр из видео: МЧС РК

Бывшего главу Басаманского лесхоза, уже осужденного за масштабный пожар в Костанайской области в 2022 году, обязали выплатить более 39 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, бывший руководитель Басаманского учреждения лесного хозяйства Асгат Жакашев, злоупотребляя своими должностными полномочиями, несмотря на установленный запрет на пребывание людей на территории лесного фонда Костанайской области летом в период высокой пожарной опасности незаконно разрешил частным бригадам находиться в лесу и производить лесозаготовку.

В результате 2 сентября 2022 года из-за неисправности техники бригад произошел масштабный пожар, охвативший территорию Басаманского и Семиозерного лесных хозяйств, а также сел Аманкарагай и Озерное Аулиекольского района.

Костанайский горсуд рассмотрел иск уполномоченного органа к экс-руководителю лесного хозяйства и его супруге о возмещении в доход государства ущерба, признании общей долевой собственностью имущества и обращении взыскания на 1/2 долю мужчины.

Ранее Костанайским облсудом Асгат Жакашев уже был признан виновным по п.3 ч.4 ст.361 УК и приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы c пожизненным запретом занимать руководящие должности на госслужбе.

"Работа лесозаготовителей в лесу в пожароопасный период по незаконному разрешению осужденного повлекла за собой масштабный пожар, вследствие которого пострадал растительный и животный мир, уничтожено более 32 тыс. гектаров лесных массивов", - установил суд.

В итоге суд удовлетворил иск частично: с ответчика взыскали ущерб в доход государства в 21 млрд 436 млн тенге, в областной бюджет - 18 млрд тенге и районный - 326 млн тенге.

Требование в части установления общей долевой собственности и обращения взыскания на 1/2 долю у супруги суд посчитал преждевременным. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Пожары в Костанайской области

3 сентября в Аулиекольском районе Костанайской области начался масштабный лесной пожар. Тогда МЧС сообщало, что причиной возгорания стало осложнение метеорологической обстановки, в том числе высокой температурой воздуха в 36 градусов, штормовыми порывами ветра до 28 м/с. Сразу же началась эвакуация жителей.

На следующий день в регионе была объявлена ЧС местного масштаба, на тот момент площадь возгорания составляла более 43 тыс. га.

Жители целых сел Костанайской области оказались в сложной жизненной ситуации. У многих сгорели дома и все, что в них было. Сразу было объявлено, что пострадавшие получат новые дома. Эвакуации жители охваченных пожаром населенных пунктов переживали в школе райцентра, куда их разместили на временное пребывание.

Следующие несколько дней пожарные пытались справиться с огнем. Остановить распространение пламени удалось только 7 сентября.

10 сентября в 10.00 лесной пожар в Аулиекольском районе Костанайской области был потушен. Огнем был уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах.

В октябре 2022 года пострадавшим от пожаров в Костанайской области вручили ключи от новых домов.

В 2023 году Аулиекольский районный суд вынес приговор трактористу, который был признан виновным в масштабных пожарах в Костанайской области. Также в Костанае вынесли приговор бывшему главе Басаманского лесхоза.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2190446-pochti-40-mlrd-tenge-dolzhen-vyplatit-eks-glava-leshoza-iz-za-pozhara-v-kostanayskoy-oblasti/

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