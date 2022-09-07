Глава МЧС сообщил о локализации природного пожара в Костанайской области

Тушение пожара в Костанайской области. Фото: NUR.KZ/Георгий Шаповалов

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин сообщил о том, что сегодня, 7 сентября, в 15:00 природный пожар в Аулиекольском районе Костанайской области был локализован, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Площадь пожара составляет 43 тыс. га. На участках открытого горения нет, сейчас производится тушение отдельных околков, организовано окарауливание в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы.

"Силы и средства в уменьшенном составе остаются на продолжение ликвидации последствий возгорания. Для оказания помощи остается группировка сил и средств Акмолинской области, инженерная техника личного состава РГК "Восток", который будут проводить опашку, а также остаются личный состав полка МЧС с командирами до особого распоряжения и подразделения Костанайской области. Остальным подразделениям плодотворно поработать до конца светового дня и отбиваться по местам постоянной дислокации", - заявил Юрий Ильин.

В тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, Нацгвардии, Академии МВД города Костанай, Минобороны, местных исполнительных органов, а также коммунальных служб области.

Всего задействовали 207 единиц техники в работе на участках, 5 пожарных поезда находятся в работе, привлечено 1 785 человек.

Вертолетной техникой с начала тушения пожара произведен 272 сброса воды.

По информации ведомства, всего с начала пожара эвакуирован 2091 человек (1841 – 3 сентября из сел Аманкарагай, Озерное и Лесное, а также 250 человек - 5 сентября из села Баганалы в село Казанбасы).

С начала работы оперативного штаба на горячую линию МЧС поступило 37 звонков информационного характера.

Три психолога оказывают психологическую помощь в эвакопункте Аулиекольского района.

Тушение продолжается.

Напомним, министерство экологии пока не начало подсчитывать ущерб от природных пожаров в Костанайской области, однако экологи считают, что на восстановление экосистемы региона уйдет не менее 70 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986647-glava-mchs-soobschil-o-lokalizatsii-prirodnogo-pozhara-v-kostanayskoy-oblasti/