Пожарные показали, как борются с огнем в Костанайской области (видео)

Кадр из видео: ДЧС Акмолинской области

Пожарные Акмолинской области оказывают помощь в борьбе с природными пожарами в Костанайской области. ДЧС региона в своем официальном Instagram показал, как работают огнеборцы.

Сотрудники ДЧС Акмолинской области прибыли на помощь к своим коллегам в Костанайскую область и работают в круглосуточном режиме.

Как отметил автор ролика, на опубликованных кадрах пожарные работают в местах, куда трудно добраться машинам.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область. Глава государства провел заседание оперштаба и встретился с пострадавшими.

Также сегодня аким Аулиекольского района Костанайской области Ерлан Теменов рассказал о проводимых мероприятиях. Он отметил, что в работе принимают участие более тысячи бойцов военизированных подразделений из Северо-Казахстанской области, Нур-Султана и Карагандинской области. Эти специалисты, которые подготовлены к работе в экстремальных условиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986304-pozharnye-pokazali-kak-boryutsya-s-ognem-v-kostanayskoy-oblasti-video/