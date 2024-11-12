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Экс-полицейских в СКО осудили за создание пирамиды и ущерб в 100 млн тенге

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Атрибуты суда
Суд. Иллюстративное фото: RUNSTUDIO/Getty Images

В Петропавловске суд вынес приговор экс-полицейским, которые подозревались в создании пирамиды и причинении гражданам ущерба в 100 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру СКО.

По данным регионального суда, в начале ноября вступил в законную силу приговор Петропавловского городского суда в отношении пятерых обвиняемых, в том числе индивидуального предпринимателя, экс-начальника отдела полиции и пенсионеров МВД.

Они предстали перед судом по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды, с привлечением денег в особо крупном размере.

"Осужденные обвинялись в том, что в период с 2018 по 2021 годы, действуя группой лиц по предварительному сговору на территории Северо-Казахстанской области, незаконно получили преступный доход от противоправной деятельности незарегистрированной в Казахстане финансовой пирамиды "Qnet", - говорится в релизе суда.

Отмечается, что в пирамиду были привлечены в качестве вкладчиков 110 жителей области, вложившие свои личные денежные средства на общую сумму более 100 млн тенге.

В итоге с учетом характеризующих сведений, личности осужденных, отсутствия возмещения причиненного ущерба и раскаяния в содеянном суд в соответствии с требованиями ст. 52 УК всем назначил наказание в виде лишения свободы.

Дело финпирамиды Qnet

В 2020 году стало известно о десятках уголовных дел, заведенных на компанию сетевого маркетинга Qnet, предлагающую на тот момент людям продавать ювелирные изделия. В МВД сообщали, что головной офис фирмы расположен в Малайзии.

В конце апреля 2022 года в отношении руководителей структурного подразделения Qnet в Акмолинской области было начато досудебное расследование.

Позже более 220 казахстанцев заявили о материальном ущербе от компании. В отношении Qnet было зарегистрировано уголовное дело в ЕРДР ДП Алматы по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой".

В марте 2023 года представители АФМ сообщали, что подозреваемого в создании финпирамиды Qnet задержали в Астане. А через несколько дней появилась информация о задержании еще одного фигуранта.

Летом 2023 года в Алматинской области двух казахстанцев признали виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой Qnet. Общий ущерб составил 25 млн тенге, а потерпевшими были признаны 30 человек.

В октябре прошлого года в Актобе вынесли приговор руководителю подразделения финпирамиды Qnet, обманувшей казахстанцев на 37 млн тенге. Ее признали виновной по двум статьям. При этом осужденная осталась на свободе из-за отсрочки исполнения наказания.

А в Кызылординской области задержали троих человек, подозреваемых в организации подразделения финансовой пирамиды Qnet.

В начале 2024 года в Астане вынесли приговор создателю и руководителю финпирамиды Qnet - его осудили на 6 лет. Сумма ущерба потерпевшим составила более 145 млн тенге.

Летом жительница Костаная предстала перед судом по обвинению в организации финансовой пирамиды Qnet, от действий которой пострадали 94 жителя региона. В итоге суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 5 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2186472-eks-policeyskih-v-sko-osudili-za-sozdanie-piramidy-i-ushcherb-v-100-mln-tenge/

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