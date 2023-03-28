Задержан предполагаемый руководитель финпирамиды Qnet в Алматы

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан в своем официальном Telegram-канале сообщило о задержании еще одного фигуранта по делу финансовой пирамиды Qnet.

Департаментом АФМ по Алматы совместно с прокуратурой задержан подозреваемый по факту руководства финансовой пирамиды Qnet на территории южной столицы.

Как считают в ведомстве, он осуществлял сбор денег от граждан, перераспределяя их в целях обогащения одних участников за счет взносов других.

Специализированным следственным судом Алматы в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Как отметили в АФМ, деятельность Qnet была замаскирована под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции. Подчеркивается, что в ряде зарубежных стран данная организация признана финансовой пирамидой.

Также она внесена Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды.

Дело Qnet

Информацию о десятках уголовных дел, заведенных на компанию сетевого маркетинга Qnet, органы опубликовали еще в 2020 году. Сообщалось, что данная компания предлагала людям продавать ювелирные изделия. Как уточняли тогда в МВД, головной офис фирмы располагался в Малайзии.

В конце апреля прошлого года в отношении руководителей структурного подразделения Qnet в Акмолинской области было начато досудебное расследование.

В мае появилась информация о том, что более 220 казахстанцев заявили о материальном ущербе от действий Qnet. В отношении компании было зарегистрировано уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды.

На днях сотрудники столичного департамента АФМ сообщили о задержании подозреваемого в создании финпирамиды Qnet. Он был взят под стражу с санкции суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014288-zaderzhan-predpolagaemyy-rukovoditel-finpiramidy-qnet-v-almaty/