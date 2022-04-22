АФМ начато расследование в отношении руководителей подразделения компании Qnet

Кадр из видео: АФМ РК

В Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении руководителей структурного подразделения международной финансовой пирамиды Qnet. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

В ведомстве отметили, что у компании отсутствует регистрация на территории Казахстана, предпринимательская деятельность не осуществляется, лицензий, разрешений на осуществление банковской деятельности и банковских операций нет.

"В отношении одного из фигурантов дела санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в АФМ РК.

Напомним, еще в 2020 году сообщалось, что в отношении сетевой компании Qnet проводится расследование в Актобе.

В целом по Казахстану было возбуждено 29 уголовных дел. Сотни жителей страны пожаловались на данную организацию. В МВД сообщали, что головной офис фирмы расположен в Малайзии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966329-afm-nachato-rassledovanie-v-otnoshenii-rukovoditeley-podrazdeleniya-kompanii-qnet/