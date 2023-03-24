Подозреваемого в создании финпирамиды Qnet задержали в Астане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Департаментом АФМ по городу Астана совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet, передает официальный Telegram-канал агентства.

"Задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды Qnet по извлечению денег от физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. Схема осуществлялась путем перераспределения и обогащения одних участников за счет взносов других", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, деятельность международной компании Qnet была замаскирована под видом сетевого маркетинга и электронную коммерцию.

Отмечается, что в ряде зарубежных стран компания Qnet была признана финансовой пирамидой. Также она внесена Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды.

Согласно заключению уполномоченного органа, сумма поступления от вкладчиков компании составила 463 млн тенге.

Специализированным следственным судом Астаны в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013943-podozrevaemogo-v-sozdanii-finpiramidy-qnet-zaderzhali-v-astane/