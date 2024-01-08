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"Оказывал давление, принуждал брать кредиты": создателя финпирамиды Qnet осудили в Астане

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Мужчина с бородой в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: South_agency / Getty Images

В Астане вынесли приговор создателю и руководителю финпирамиды Qnet – его осудили на 6 лет. Сумма ущерба потерпевшим составила более 145 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный суд.

Как установил суд, в период с 1 марта 2019 года по 17 марта 2023 года гражданин Ж. на территории Астаны и Акмолинской области под прикрытием интернет-торговли продуктов международной компании Qnet организовал финансовую пирамиду.

"Он под видом легальной покупки товара незаконно привлек денежные средства потерпевших, при этом, оказывая психологическое давление, принуждал брать кредиты в банках второго уровня, в том числе товарные кредиты", – говорится на сайте судов Астаны.

Созданные ими пирамиды действовали также в Степногорске, Щучинске, Атбасаре, Кокшетау и в поселке Шортанды Акмолинской области – там осужденный имел своих представителей. Отмечается, что граждан массово вовлекали туда, внушая мысль о выгодных денежных вкладах.

"В действительности выплаты происходили за счет привлечения других и размер выплат составлял всего 10-15% от суммы вложенных средств, после чего ввиду отсутствия постоянного привлечения лиц в Qnet выплаты не поступали.

Тем самым нижестоящие не получали на постоянной основе выплаты либо незначительно обогащались за счет привлечения новых лиц, не окупая даже вложенных личных средств, которые получены в банковских учреждениях под проценты", – гласит пресс-релиз.

В результате деятельности гражданина Ж. 136 людям был нанесен ущерб более 145 млн тенге.

Вину подсудимого доказали показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела. Смягчающим ответственность и наказание обстоятельством суд признал наличие у подсудимого малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств не установили.

Так, Ж. признали виновным в совершении преступлений по пункту 2 части 3 статьи 217 УК РК, а также части 1 статьи 218 УК РК. Его осудили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций на 5 лет.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу.

Согласно пункту 2 части 3 статьи 217 УК РК, создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 7 лет.

Согласно части 1 статьи 218 УК РК, легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, наказываются:

  • исправительными работами или штрафом до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге);
  • либо ограничением или лишением свободы на срок до 6 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054447-okazyval-davlenie-prinuzhdal-brat-kredity-sozdatelya-finpiramidy-qnet-osudili-v-astane/

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