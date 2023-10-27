Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Актюбинка обманула людей на 37 млн тенге, но осталась на свободе

Опубликовано:

Кассир пересчитывает тенге и доллары
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Актобе вынесли приговор руководителю подразделения финпирамиды Qnet, обманувшей казахстанцев на 37 млн тенге - ее признали виновной по двум статьям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-служба суда.

Согласно информации на официальном сайте суда Актюбинской области, женщину обвиняли в создании и руководстве финансовой пирамидой с привлечением денег в особо крупном размере и легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем.

Суд установил, что гражданка Ж. с 2019 по 2022 год в Актобе и Хромтау создала структурное подразделение компании Qnet, которая признана в Казахстане финансовой пирамидой. Деятельность компании была замаскирована под сетевой маркетинг.

Только в Актюбинской области 25 человек вложили в финпирамиду более 37 млн тенге.

В суде подсудимая полностью признала вину и раскаялась.

В итоге суд признал ее виновной и приговорил к 5 годам лишения свободы, с конфискацией имущества, добытого преступным путем. Ей также на 7 лет запрещено работать в коммерческих организациях.

Как пояснили в суде, обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность, были признаны чистосердечное раскаяние, признание вины, добровольное возмещение ущерба, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Из-за наличия 4-летнего ребенка исполнение оказания отсрочено на 5 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Дело финпирамиды Qnet

В 2020 году стало известно о десятках уголовных дел, заведенных на компанию сетевого маркетинга Qnet, предлагающую на тот момент людям продавать ювелирные изделия. В МВД сообщали, что головной офис фирмы расположен в Малайзии.

В конце апреля 2022 года в отношении руководителей структурного подразделения Qnet в Акмолинской области было начато досудебное расследование.

В мае сообщалось, что более 220 казахстанцев заявили о материальном ущербе от компании Qnet. В отношении Qnet было зарегистрировано уголовное дело в ЕРДР ДП города Алматы по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой".

В марте этого года представители АФМ сообщали, что подозреваемого в создании финпирамиды Qnet задержали в Астане. А через несколько дней появилась информация о задержании еще одного фигуранта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2042873-aktyubinka-obmanula-lyudey-na-37-mln-tenge-no-ostalas-na-svobode/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.