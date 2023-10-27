Актюбинка обманула людей на 37 млн тенге, но осталась на свободе

В Актобе вынесли приговор руководителю подразделения финпирамиды Qnet, обманувшей казахстанцев на 37 млн тенге - ее признали виновной по двум статьям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-служба суда.

Согласно информации на официальном сайте суда Актюбинской области, женщину обвиняли в создании и руководстве финансовой пирамидой с привлечением денег в особо крупном размере и легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем.

Суд установил, что гражданка Ж. с 2019 по 2022 год в Актобе и Хромтау создала структурное подразделение компании Qnet, которая признана в Казахстане финансовой пирамидой. Деятельность компании была замаскирована под сетевой маркетинг.

Только в Актюбинской области 25 человек вложили в финпирамиду более 37 млн тенге.

В суде подсудимая полностью признала вину и раскаялась.

В итоге суд признал ее виновной и приговорил к 5 годам лишения свободы, с конфискацией имущества, добытого преступным путем. Ей также на 7 лет запрещено работать в коммерческих организациях.

Как пояснили в суде, обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность, были признаны чистосердечное раскаяние, признание вины, добровольное возмещение ущерба, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Из-за наличия 4-летнего ребенка исполнение оказания отсрочено на 5 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Дело финпирамиды Qnet

В 2020 году стало известно о десятках уголовных дел, заведенных на компанию сетевого маркетинга Qnet, предлагающую на тот момент людям продавать ювелирные изделия. В МВД сообщали, что головной офис фирмы расположен в Малайзии.

В конце апреля 2022 года в отношении руководителей структурного подразделения Qnet в Акмолинской области было начато досудебное расследование.

В мае сообщалось, что более 220 казахстанцев заявили о материальном ущербе от компании Qnet. В отношении Qnet было зарегистрировано уголовное дело в ЕРДР ДП города Алматы по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой".

В марте этого года представители АФМ сообщали, что подозреваемого в создании финпирамиды Qnet задержали в Астане. А через несколько дней появилась информация о задержании еще одного фигуранта.