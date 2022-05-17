Более 220 казахстанцев заявили о материальном ущербе от компании Qnet

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По деятельности компании Qnet расследуется уголовное дело. Уже более 220 человек заявили о причинении материального ущерба данной компанией. Об этом сообщил замначальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов в своем официальном Telegram-канале.

Уголовное дело в отношении Qnet зарегистрировано в ЕРДР ДП города Алматы по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой".

"Ход расследования находится на особом контроле у руководства Генеральной прокуратуры РК, Министерства внутренних дел, Прокуратуры города Алматы и Департамента полиции, нами проводятся следственные мероприятия", – сообщил Абдрахманов.

Полицейский отметил, что Qnet не ведет предпринимательскую деятельность согласно требованиям законодательства РК. По его словам, у компании не имеется лицензий и иных разрешительных документов на осуществление банковской и инвестиционной деятельности, а также банковских операций.

"Прошу население быть бдительнее и следить за вложением финансовых средств", – предупредил Рустам Абдрахманов.

Он также подчеркнул, что с заявлением о причинении материального ущерба компанией Qnet в правоохранительные органы обратились уже более 220 человек.

Напомним, что в конце апреля стало известно о начале досудебного расследования в отношении руководителей структурного подразделения Qnet в Акмолинской области.

Информация о том, что по Казахстану в отношении компании расследуется 29 уголовных дел, появилась еще в 2020 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969626-bolee-220-kazahstantsev-zayavili-o-materialnom-uscherbe-ot-kompanii-qnet/