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Дело финпирамиды Qnet: задержаны еще трое подозреваемых

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Мужчина в наручниках
Задержанный. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Еще троих человек, подозреваемых в организации финансовой пирамиды Qnet, задержали полицейские в Кызылординской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финмониторингу, по версии следствия, трое задержанных с 2019 по 2022 год под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции привлекли 44 млн тенге с 35 жителей Кызылординской области.

"Следствием установлено, что потерпевшими вносились денежные вклады в сумме от 840 000 до 1 200 000 тенге", - говорится в сообщении АФМ.

Сейчас все трое подозреваемых арестованы. Проводится досудебное расследование.

В агентстве напомнили, что казахстанцы могут проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды через Telegram-бот "Baiqa, piramida!".

Дело финпирамиды Qnet

Напомним, в 2020 году стало известно о десятках уголовных дел, заведенных на компанию сетевого маркетинга Qnet, предлагающую на тот момент людям продавать ювелирные изделия. В МВД сообщали, что головной офис фирмы расположен в Малайзии.

В конце апреля 2022 года в отношении руководителей структурного подразделения Qnet в Акмолинской области было начато досудебное расследование.

В мае сообщалось, что более 220 казахстанцев заявили о материальном ущербе от компании Qnet. В отношении Qnet было зарегистрировано уголовное дело по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой".

В марте этого года представители АФМ сообщали, что подозреваемого в создании финпирамиды Qnet задержали в Астане. А через несколько дней появилась информация о задержании еще одного фигуранта.

В июле в Алматинской области двоих человек признали виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой Qnet. Их обоих приговорили к 6 годам колонии.

А в конце октября в Актобе вынесли приговор руководителю подразделения финпирамиды Qnet, обманувшей казахстанцев на 37 млн тенге. Ее признали виновной по двум статьям. При этом осужденная осталась на свободе - ей отсрочили исполнение наказания.

Признаки финансовой пирамиды

Финансовая пирамида, как сообщается на сайте eGov.kz, - это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Ранее в АФМ объясняли, что существует несколько общих признаков финпирамид, на которые стоит обращать внимание, прежде чем вкладывать деньги в те или иные проекты.

Главным признаком является обещание быстрых и легких денег с прибылью до 200-300%. В АФМ советуют помнить, что соблазняться на большую прибыль не нужно - ее просто не существует, а доход выплачивается лишь за счет поступлений следующих вкладчиков пирамиды.

Кроме того, часто финпирамиды используют агрессивную и навязчивую рекламу, чтобы привлечь как можно больше новых вкладчиков для получения большей прибыли.

Следующим признаком является матричная система - то есть доход формируется за счет привлечения новых участников, за счет этого выплачиваются бонусы. Есть иерархическая линия: чем больше привлекаешь людей, тем более повышается твой статус и выплаты.

Также признаком можно считать отсутствие договора либо формальный договор, то есть вступление в пирамиды осуществляется без правового сопровождения. Участнику не дается возможность заключить официальный договор либо заключается формальный договор, где не прописываются ни права, ни обязанности, ни гарантии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046821-delo-finpiramidy-qnet-zaderzhany-esche-troe-podozrevaemyh/

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