Создателей финпирамиды Qnet отправили в тюрьму на 6 лет

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Двоих человек признали виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой Qnet. Общий ущерб составил 25 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУИС Абайской области.

Осуждены были граждане К. и Б.

Сообщается, что еще в 2018 году К. зарегистрировался на сайте международной компании Qnet, получив сертификат независимого представителя.

"В начале марта 2021 года у К., имеющего навыки продажи продукции и распространения сетевого маркетинга, изучив сложившуюся ситуацию в отрасли сетевого маркетинга, воспользовавшись низкой экономической грамотностью населения, оценив преимущество незаконного источника дохода, возник умысел на создание и руководство финансовой пирамидой на территории Алматинской области.

Для осуществления своего преступного умысла, К. предложил ранее знакомому Б., на что другой согласился", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, они действовали под прикрытием интернет-торговли продуктов международной компании Qnet. Был открыт отдельный офис.

Граждане должны были сделать взнос от 780 000 тенге до 1 200 000 тенге для регистрации в качестве независимого представителя компании Qnet и приобретения клубной карты путешествия.

"В офисе К. организовывал тщательно выстроенную рекламную компанию путем проведения встреч, лекций, обучающих семинаров и оказания психологического воздействия на участников.

В результате в деятельность финансовой пирамиды К. и Б. были привлечены в общей сложности 30 граждан Республики Казахстан, которые в свою очередь, доверившись им, находясь в заблуждении, вложили свои личные денежные средства на общую сумму 25 млн тенге", – добавили представители ДУИС Абайской области.

В итоге К. и Б. были признаны виновным в совершении уголовного правонарушения, по статье 217 УК РК. Им назначили по 6 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", финансовая пирамида – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег.

Уголовная ответственность за создание и руководство финпирамидой определяется статьей 217 Уголовного кодекса РК, а за рекламу финансовых пирамид – статьей 217-1 УК РК.

Напомним, ранее мы рассказывали, как понять, что вас втягивают в финансовую пирамиду.

Дело финпирамиды Qnet

В 2020 году стало известно о десятках уголовных дел, заведенных на компанию сетевого маркетинга Qnet, предлагающую на тот момент людям продавать ювелирные изделия. В МВД сообщали, что головной офис фирмы расположен в Малайзии.

В конце апреля 2022 года в отношении руководителей структурного подразделения Qnet в Акмолинской области было начато досудебное расследование.

В мае сообщалось, что более 220 казахстанцев заявили о материальном ущербе от компании Qnet. В отношении Qnet было зарегистрировано уголовное дело в ЕРДР ДП города Алматы по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой".

В марте этого года представители АФМ сообщали, что подозреваемого в создании финпирамиды Qnet задержали в Астане. А через несколько дней появилась информация о задержании еще одного фигуранта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028743-sozdateley-finpiramidy-qnet-otpravili-v-tyurmu-na-6-let/