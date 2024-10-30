Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Суд поставил точку в деле о смерти срочника в Сарыозеке

Опубликовано:

Военнослужащий в форме
Военнослужащий. Иллюстративное фото: gov.kz

Суд поставил точку в деле о смерти срочника Досымжана Салимжана, который погиб в воинской части 29108 в поселке Сарыозек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу военного суда РК.

В Министерстве обороны летом текущего года рассказали о ходе расследования смерти солдата срочной службы рядового Досымжана Салимжана, произошедшей 13 мая 2024 года в воинской части 29108 в поселке Сарыозек.

"Возбуждено уголовное дело. Родителям военнослужащего оказывается всяческая поддержка, предоставлена помощь в виде выплат всех положенных компенсаций. Оборонное ведомство и родители заинтересованы в объективности проводимых следственных мероприятий", - сообщили тогда в Минобороны.

А сегодня в пресс-службе военного суда РК корреспонденту NUR.KZ сообщили приговор, вынесенный обвиняемому в смерти срочника. Дело рассматривалось в военном суде Алматинского гарнизона

"Подсудимый Ш., приговорен к 7 годам лишения свободы по статье 451 ч.2 УК. Ш., лишен воинского звания "Лейтенант". Кроме того, с подсудимого в пользу потерпевшей взыскан моральный вред в размере 10 млн. тенге. Материальный ущерб - около 900 тыс. тенге. Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в пресс-службе.

Добавим, что в статье 451 УК РК речь идет о превышении власти или служебных полномочий, то есть совершение начальником или должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

То же деяние, повлекшее тяжкие последствия или совершенное:

  • с применением оружия или специальных средств;
  • в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет, а в некоторых случаях, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, 9 сентября на официальном портале e-petition появилась петиция против срочной военной службы в Казахстане. Петиция была запущена на фоне участившихся трагических инцидентов в казахстанской армии.

Так, в июне на территории воинской части Аягозского гарнизона погиб солдат-срочник - он получил травму, не совместимую с жизнью. Его родные призвали разобраться в трагедии и наказать виновных. По их словам, парень скончался от множественных травм и разрыва внутренних органов.

В начале сентября в Мангистауской области на военном полигоне смертельное ранение получил солдат-срочник. Его отец записал видеообращение к казахстанцам. В военной прокуратуре сообщили, что возбудили дело по статье об умышленном убийстве.

После этого казахстанцев потрясла еще одна история, произошедшая с молодым человеком в армии, - юноша ушел служить, а вернулся уже инвалидом. Также в Алматы нашли тело другого военнослужащего.

20 сентября министр обороны Руслан Жаксылыков провел заседание аттестационной комиссии и отчитал подчиненных за допущение неуставных отношений в казахстанской армии. Он заявил, что армейские чины должны в первую очередь заботиться о своих подчиненных.

Между тем, вице-министр обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев, комментируя эти случаи, назвал некорректными утверждения о дедовщине и смертях в армии Казахстана. По его словам, служба в армии в мирное время не опаснее любой другой профессии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2180862-sud-postavil-tochku-v-dele-o-smerti-srochnika-v-saryozeke/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie