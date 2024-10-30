Суд поставил точку в деле о смерти срочника в Сарыозеке

Суд поставил точку в деле о смерти срочника Досымжана Салимжана, который погиб в воинской части 29108 в поселке Сарыозек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу военного суда РК.

В Министерстве обороны летом текущего года рассказали о ходе расследования смерти солдата срочной службы рядового Досымжана Салимжана, произошедшей 13 мая 2024 года в воинской части 29108 в поселке Сарыозек.

"Возбуждено уголовное дело. Родителям военнослужащего оказывается всяческая поддержка, предоставлена помощь в виде выплат всех положенных компенсаций. Оборонное ведомство и родители заинтересованы в объективности проводимых следственных мероприятий", - сообщили тогда в Минобороны.

А сегодня в пресс-службе военного суда РК корреспонденту NUR.KZ сообщили приговор, вынесенный обвиняемому в смерти срочника. Дело рассматривалось в военном суде Алматинского гарнизона

"Подсудимый Ш., приговорен к 7 годам лишения свободы по статье 451 ч.2 УК. Ш., лишен воинского звания "Лейтенант". Кроме того, с подсудимого в пользу потерпевшей взыскан моральный вред в размере 10 млн. тенге. Материальный ущерб - около 900 тыс. тенге. Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в пресс-службе.

Добавим, что в статье 451 УК РК речь идет о превышении власти или служебных полномочий, то есть совершение начальником или должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

То же деяние, повлекшее тяжкие последствия или совершенное:

с применением оружия или специальных средств;

в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет, а в некоторых случаях, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, 9 сентября на официальном портале e-petition появилась петиция против срочной военной службы в Казахстане. Петиция была запущена на фоне участившихся трагических инцидентов в казахстанской армии.

Так, в июне на территории воинской части Аягозского гарнизона погиб солдат-срочник - он получил травму, не совместимую с жизнью. Его родные призвали разобраться в трагедии и наказать виновных. По их словам, парень скончался от множественных травм и разрыва внутренних органов.

В начале сентября в Мангистауской области на военном полигоне смертельное ранение получил солдат-срочник. Его отец записал видеообращение к казахстанцам. В военной прокуратуре сообщили, что возбудили дело по статье об умышленном убийстве.

После этого казахстанцев потрясла еще одна история, произошедшая с молодым человеком в армии, - юноша ушел служить, а вернулся уже инвалидом. Также в Алматы нашли тело другого военнослужащего.

20 сентября министр обороны Руслан Жаксылыков провел заседание аттестационной комиссии и отчитал подчиненных за допущение неуставных отношений в казахстанской армии. Он заявил, что армейские чины должны в первую очередь заботиться о своих подчиненных.

Между тем, вице-министр обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев, комментируя эти случаи, назвал некорректными утверждения о дедовщине и смертях в армии Казахстана. По его словам, служба в армии в мирное время не опаснее любой другой профессии.