Убийство в Талгаре: мать одного из подозреваемых выступила с обращением

В Сети распространяется видеообращение матери одного из подозреваемых по делу Шерзата Болата в Талгаре. В полиции региона отреагировали на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Видеообращение матери одного из подозреваемых к президенту, генпрокурору и министру МВД опубликовано в Instagram-аккаунте kris_p_talgar.

По словам женщины на видео, ее сына, а также его друга несправедливо задержали - им вменяют недонесение и укрытие преступления. Однако женщина утверждает, что на месте преступления их не было, они якобы приехали позже, когда все уже произошло.

Задержанных ребят сначала допросили и отпустили. Но 13 октября сына женщины задержали.

"Не понимаю, за что их закрывают. Это было сделано, чтобы набрать количество 13 человек?! Если их даже не было на месте преступления. Они не знали даже, что произошло. Но почему-то две девушки, которые были там на месте преступления, идут как свидетели", - заявила в видео мать одного из подозреваемых.

На видео отреагировали в полиции Алматинской области.

"13 октября трое людей были взяты под стражу. Им инкриминируется статья 434 УК РК "Недонесение о преступлении". Проведенными следственными мероприятиями достоверно установлено, что подозреваемый К. был осведомлен о совершенном преступлении. С санкции суда он арестован сроком на два месяца.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для полного и объективного расследования уголовного дела, в рамках которого действиям двух находившихся на месте преступления девушек будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении полиции в Instagram.